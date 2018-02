El Rincón gana en confianza

El Rincón Fertilidad vuelve a ganar. No es un triunfo más, es un subidón mental para afrontar el próximo partido europeo, en el que tiene que remontar ante el Zalgiris. No era fácil el rival, el Porriño, pero las de Diego Carrasco superaron a las gallegas por un claro 26-18. También es una victoria importante en lo numérico para no descolgarse en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola.

Diego Carrasco no contaba para este encuentro con Emma Boada que, pese a descartarse cualquier lesión importante en su hombro izquierdo tras el lance del partido en Kaunas, no fue de la partida por precaución, al sentir aún dolor en la zona afectada.

Al inicio primaba la igualdad entre ambos equipos. El dominio de marcador se alternaba entre los conjuntos, siguiéndose la tónica durante los primeros veinte minutos de partido (9-9). Aquí el Rincón Fertilidad supo aprovechar una superioridad para, con un parcial de 4-0 a su favor, tener un gran esprint final de primera parte para marcharse a vestuarios con tres goles de ventaja a su favor (13-10).

La salida de vestuarios del Rincón Fertilidad no pudo ser mejor, alcanzando en pocos minutos la diferencia de cinco goles. Un colchón que daba ventaja y tranquilidad a las malagueñas, vital para superar los fantasmas de las remontadas sufridas ante Mavi y Zalgiris.

A pesar de que llegó el bajón ofensivo, que se pasó más de cinco minutos el equipo malagueño sin anotar, no bajó el rendimiento defensivo. Porriño tuvo muchas dificultades para perforar la portería local, por el buen hacer de la defensa y por la gran aportación de Alice Fernandes.

En cuanto volvieron los goles para el Rincón Fertilidad, la diferencia crecía hasta los seis goles, lo que aseguraba la victoria y daba tranquilidad para afrontar el tramo final del choque, sellándose finalmente la victoria por un claro 26 a 18. Ahora, a centrarse en el duelo del sábado en Cártama frente al Zalgiris Kaunas.