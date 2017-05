El Rincón ya es internacional

La espectacular temporada del Rincón Fertilidad tiene su reconocimiento. La extremo Jennifer Gutiérrez ha sido convocada por la selección española para formar parte del equipo que jugará el play off de clasificación para el Mundial de Alemania que se disputa este verano. El rival será Ucrania, a la que se rendirá visita el 9 de junio antes de disputar el partido de vuelta el día 14 en el Fernando Argüelles de Antequera. Además, regresa al equipo la malagueña Marta López (Bera Bera), ausente de los amistosos con Rumanía por estar en el equipo B.

Este será el debut de la algecireña con las Guerreras en la pista, siendo habitual en la sección de balonmano playa con la que se proclamó campeona del mundo el pasado verano. Jennifer Gutiérrez ha sido determinante en el esquema de Diego Carrasco en un curso donde el cuadro costasoleño ambiciona con un cuarto puesto que tiene a sólo un punto y que le daría acceso a jugar en Europa la próxima temporada. Es la máxima goleadora del equipo y está entre las 15 mejores del campeonato con 106 tantos, con un promedio de 4.6 en 23 partidos disputados.

Su convocatoria es además un hito para el club, al ver por primera vez cómo una de sus jugadoras acude a la llamada del combinado nacional. Esta es la segunda lista dada por Carlos Viver, que a principios de año sustituyó al mando de la selección a Jorge Dueñas. El técnico del combinado nacional, que ya dio pistas de que apostaría por los jóvenes valores en su primera convocatoria, pudo contemplar por última vez a la extremo del Rincón Fertilidad en la Copa de la Reina.

La sonrisa de la algecireña será ya diferente, con al menos dos partidos en su haber representando al país. Bandera en mano, se mostraba pletórica: "Estoy muy contenta, ilusionada y muy nerviosa. No me lo esperaba, más a estas alturas con la temporada casi acabada y tienen una cita muy importante, un pre mundial, donde te juegas estar en el Mundial o no, y no me lo esperaba, de verdad. Ha sido una completa sorpresa". Lo considera "un premio para cualquiera a su temporada y desde el primer día que se apuntó al balonmano", y ve más futuribles en su equipo: "Estoy segura de que mis compañeras tienen las mismas posibilidades que yo de estar y sabiendo cómo trabajan no tengo duda de que tendremos más nombres del Rincón en esa lista".