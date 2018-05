El Rincón y su penúltimo objetivo

El equipo malagueño viaja hoy a la localidad gallega de A Guarda, donde disputa la penúltima jornada de la temporada 2017/18 de la Liga Guerreras Iberdrola, enfrentándose a un Mecalia Atlético Guardés (19:00) que se encuentra en plena lucha con el Super Amara Bera Bera por el título liguero, con ambos equipos empatados a 42 puntos en la cabeza de la clasificación.

Por su parte, el Rincón Fertilidad Málaga busca igualar el récord de puntos alcanzado la pasada temporada (34) e intentar, en caso de que tanto Mavi Nuevas Tecnologías como Aula Alimentos de Valladolid no logren vencer, igualar su mejor clasificación histórica, la cuarta posición.

Ambos conjuntos se vieron las caras en dos ocasiones ya esta temporada. En el encuentro de ida, en Carranque, el Mecalia Atlético Guardés fue superior al conjunto costasoleño y, con una gran segunda parte, se llevó los dos puntos. En el otro choque, disputado también en Málaga pero en el Pabellón de Ciudad Jardín, en la Copa de la Reina, fueron las chicas de Diego Carrasco las que tuvieron el control del electrónico los sesenta minutos y se impusieron en el encuentro de cuartos de final.

El técnico Suso Gallardo sabe de la dificultad de la empresa que intentará lograr el Rincón Fertilidad Málaga esta tarde: "Jugamos en casa del actual campeón de Liga, se está jugando la competición liguera contra Bera Bera y es un hueso duro de roer".

A Sangriña es uno de los pabellones más inexpugnables de la Liga Guerreras Iberdrola, como bien apunta el entrenador ayudante de Diego Carrasco. "Hace unos años sacamos un empate, es cierto que el equipo ha sufrido cambios, desde el entrenador hasta las jugadoras, pero está claro que es un campo dificilísimo, creo que este año sólo ha ganado Bera Bera, con una afición que puede ser de las mejores de España, un campo muy chiquito donde se hacen muy fuertes y se nota la presión, pero nosotros tenemos que hacer nuestro balonmano y hacer las cosas bien. Si defendemos bien como siempre, vamos a tener nuestras opciones. Estamos en el mejor momento de la temporada, en cuestión de racha de resultado y juego y, sobre todo, de continuidad".

Pese a que en esta ocasión la cuarta posición no conlleva clasificación directa para Europa como ocurriese la pasada temporada, el Rincón Fertilidad Málaga, como afirma Suso, quiere repetir el puesto logrado el año pasado, aunque no depende de sí mismo el equipo malagueño: "Ya lo dijimos hace varias semanas, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y obligar al resto a que cumpla para no perder esas plazas. Vamos a intentar sacar los cuatro puntos restantes y, si el cuarto o el quinto pincha, poder aprovecharlo".

El partido podrá seguirse por streaming a través del canal de Youtube de la RFEBM.