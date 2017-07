River y la sombra del dopaje

Acosado por los recientes casos de dopaje, River Plate no pudo celebrar a tope el triunfo por 0-2 sobre Guaraní en Asunción en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y denunció lo que el equipo argentino entiende como una persecución.

"Estoy tranquilo, aunque incomoda, porque parecería ser una persecuta (persecución)", reconoció el técnico, Marcelo Gallardo, después de una inusual citación para el control antidopaje a sus 18 jugadores, que motivó que el cual el equipo abandonó el estadio tres horas después de haber concluido el partido, en el encuentro disputado en la madrugada del miércoles.

Los positivos detectados en los controles realizados a los jugadores de River Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada en los partidos de la fase de grupos de la Libertadores no hicieron más que encender la luz de alerta, en medio de rumores de que podría haber habido otros casos. Ambos jugadores recibieron suspensiones provisionales, mientras que el club quedó a un paso de una sanción.

El clima previo al partido ante Guaraní ya había subido además de temperatura por las declaraciones del entrenador del conjunto paraguayo, Daniel Garnero, al lanzar sospechas sobre los cambios reglamentarios que dispuso sobre la hora la Conmebol para ampliar de tres a seis los cambios en la lista de la Copa antes de los partidos de vuelta de los octavos.

"El cambio de reglamento en plena competencia no está bien. Lamento mucho si alguien se ofende, pero a mí me da para pensar que se modificó el cupo de incorporaciones cuando un club tuvo un problema, y ahora también se extiende el tiempo para hacerlas. En ese tiempo, los equipos poderosos te pueden armar una selección", advirtió Garnero.

River, uno de los candidatos más fuertes del torneo sudamericano, se impuso sin dificultades en la visita a Asunción. Quedó en situación óptima para resolver el pase a cuartos de final en su casa, el estadio Monumental, en agosto, cuando se reanude la competición.

La llamada a los 18 jugadores convocados para pasar los respectivos controles antidopaje empañó el festejo. "Está dentro de la reglamentación, nos habían dicho que podía generarse y se nos comunicó antes del partido. Creo que fue para incomodar, no es muy común esto. Lo aceptamos porque está dentro de la reglamentación, pero es raro. La verdad es que me parece mucho", reconoció Gallardo. "Si nos quieren ver rendirnos, van a tener que hacer más méritos", advirtió el entrenador millonario, decidido a dar pelea hasta el final por el título de la Libertadores.

Gallardo no logró, sin embargo, acallar las versiones que dan vuelta alrededor de River y los casos de dopaje que todavía no han saltado a la luz. Los dos positivos confirmados se dieron a conocer hace dos semanas, en poco menos de 24 horas.

Aquel mismo día, los medios argentinos llegaron a decir que habría un tercer caso y se mencionó incluso al goleador Sebastián Driussi como el futbolista involucrado, pero este extremo nunca ha sido confirmado por la Conmebol.

Casualidad o no, al día siguiente de que estallara el caso y se vinculara al goleador millonario con los casos de dopaje, Gallardo informó que Driussi sería transferido de forma inmediata al Zenit de San Petesburgo, que iba a pagar los 15 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión. El delantero no jugó ese fin de semana en el último partido del torneo argentino, en el que River quedó segundo, a siete puntos del campeón Boca Juniors. El pase aún no se materializó, pero Driussi tampoco jugó ante Guaraní.

Enzo Francescoli, hoy directivo de River, reconoció que la negociación está algo atascada. "Se dilata por todas las declaraciones que circularon en torno al dopaje, admitió. "Me molesta la insistencia con el tema, que nos ha fortalecido mucho más de lo que la gente piensa. Estoy confiado en mi equipo", aclaró Francescoli.

Por su parte, la información, como era de esperar, ha llegado a la otra acera. En este sentido, los hinchas de Boca, histórico rival del River, explotaron en las redes sociales en las últimas horas contra la Conmebol, por los supuestos beneficios para beneficiar a River Plate en la competición sudamericana.

No olvidan la cuestionada decisión del ente rector del fútbol sudamericano de eliminar a Boca de la Copa Libertadores cuando aficionados xeneizes lanzaron gas pimienta a jugadores de River en un cruce entre ambos adversarios en los octavos de final de la edición de 2015.