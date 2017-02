Rowley y Sampalo, citados con sus países

Los blanquiazules María Sampalo y Marcus Rowley han sido convocados para concentrarse con las categorías inferiores de sus selecciones. La portera del Málaga Femenino se incorpora a una expedición más de España sub 19, mientras el juvenil entrenará con Irlanda sub 17.

María Sampalo ya es una habitual de la Rojita. En noviembre compitió con la selección española sub 20 en el Mundial disputado en Papúa Nueva Guinea, así como estuvo preseleccionada para el Campeonato del Mundo sub 17 de Jordania. Esta vez se ejercitará con la sub 19 los próximos 13, 14 y 15 de febrero en Las Rozas.

Por su parte, el medio Marcus Rowley, del Juvenil B, ha sido reclamado por el seleccionador de Irlanda sub 17 para una concentración en Valencia. Experiencia que no le será nueva, ya que estuvo en la prestigiosa Victory Shield con la sub 16.