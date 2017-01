Ruano, sobre Jack: "Juegan los buenos"

El Atlético Malagueño sumó otros tres puntos ante el Rincón el pasado domingo en La Federación. Fue un partido plácido tras el parón navideño. Pese a la buena racha de los rinconeros, las facilidades que cedieron a los blanquiazules les penalizaron en exceso. El partido estaba cerrado a la media hora. Sobre ello habló el técnico del filial, Manel Ruano: "Es importante seguir sumando puntos con buenas sensaciones. Cada partido es distinto y en este se nos ha puesto de cara enseguida. Eso facilita mucho el trabajo. Nada es fácil y todo es a base de trabajo".

Recuperar esas sensaciones en este punto de la temporada ha sido un paso importante para los intereses blanquiazules. Las numerosas bajas tanto del primer equipo como del filial supusieron un quebradero de cabeza continuo, pese a ello, Ruano descartó que fuese un problema de piernas. "No creo que estuvieran mal físicamente. Es un equipo que hizo 43 puntos en la primera vuelta. Creo que eso sólo lo superó el del año pasado. Hemos tenido muchísimas bajas, que son las del primer equipo y las nuestras propias", reivindicaba el técnico catalán e insistía: "Pero no creo que haya habido un bajón físico, es difícil trabajar con pocos efectivos y más cuando sabes que algunos de ellos no van a jugar el próximo partido. Esto es un filial, ya sabemos de sus características. Es y será así".

Las Navidades, más allá de un respiro en la carga de trabajo para los jóvenes, sirve a la dirección deportiva para reconducir la plantilla y corregir y arreglar aquello que no salió como se esperaba: "Hemos estado muy justos de efectivos. Con las bajas de Zelu y Torras hemos buscado estas dos incorporaciones y alguno más que debe venir esta semana para poder competir y pelear hasta el final".

Una de las nuevas incorporaciones es el mediapunta malagueño, pero de padres escoceses, Jack Harper, que debutó ante el Rincón con gol y victoria. Ruano le define: "Creo que Jack nos puede aportar muchas cosas. Al final tienen que jugar los buenos y deben adaptarse. Y por eso él se ha adaptado al esquema. Nunca tenemos un sistema fijo y eso nos permite ir reinventándonos y creo que hoy [por el domingo] lo hemos hecho y nos ha dado mucha movilidad y muchas cosas. Al final es eso, son los jugadores los que hacen buenos los sistemas y los planteamientos".

La otra incorporación es la del colombiano Galeano, procedente del Granada B: "Lo conozco menos, sólo de los vídeos que he podido ver. Espero que nos aporte, se ha fichado para eso. Él es un extremo derecho más clásico. Tendremos que ir viéndolo, confío en la secretaría técnica".