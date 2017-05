Rubén Ruzafa gana con autoridad en Vouliagmeni

Rubén Ruzafa amasó otra victoria en el Circuito de XTERRA, esta vez en Vouliagmeni (Grecia), en las proximidades de Atenas, justamente donde se disputó el triatlón olímpico de 2004. Era la quinta edición de la prueba y Ruzafa la dominó desde el sector de bicicleta. "Estoy muy contento, primero, la prueba ha ido bien. No he perdido demasiado tiempo en el agua y en la bicicleta he podido coger a los rivales y les saqué tiempo para salir con 30 segundos. En la carrera a pie han salido los buenos entrenamientos a pie", decía Ruzafa, que firmó un tiempo 2:17:34, seguido por el catalán Roger Serrano(2:18:58) y del alemán Jens Roth (2:19:15). La próxima semana competirá el rinconero en Benalmádena.