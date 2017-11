Rusia, a la espera del COI

La Cancillería rusa pidió que se desvincule la política del deporte ante la posibilidad de que Rusia no pueda participar en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán el próximo febrero en Pyeongchang debido al presunto dopaje de Estado.

"Estamos convencidos de que el deporte es un ámbito de la vida de las personas que debe permanecer al margen de la agenda política", señala el comunicado de Exteriores.

La nota lamenta también que "últimamente se hayan vuelto más frecuentes los intentos de usar las principales competiciones internacionales y el deporte en general en calidad de instrumento para ejercer presión y garantizar intereses coyunturales".

"El deporte está llamado a servir fines de unidad y respeto de las tradiciones y culturas de los países, y en ningún caso a destruir los lazos entre países y pueblos", apunta.

Además, destacó que causa "sorpresa" e "incomprensión" las declaraciones en las que el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Craig Reedie, asegura que separar el deporte de la política es un "sueño imposible".

Por su parte, el ministro de Deportes ruso, Vitali Mutko, desvinculó esta semana la decisión de la AMA de mantener la suspensión de la agencia rusa (Rusada), con la participación de Rusia en los Juegos de Invierno.

Al mismo tiempo, aseguró que los criterios puestos sobre la mesa por la AMA son imposibles de cumplir. "Y no porque no queramos o seamos unos tozudos, sino porque no podemos aceptar aquello que a día de hoy no ha sido probado", subrayó, en alusión a la demanda de que Moscú admita la existencia de un sistema de dopaje de Estado, acusación contra la que Mutko y su equipo siempre se han mostrado rotundamente en contra.

El Comité Olímpico Internacional deberá decidir sobre la participación de los deportistas rusos en los Juegos en la reunión que su Comité Ejecutivo celebrará entre el 5 y 7 de diciembre.

Recientemente, el presidente ruso, Vladimir Putin, también negó por enésima vez el dopaje de Estado tras la descalificación de seis esquiadores rusos que participaron en los Juegos de invierno de Sochi en 2014.

Putin destacó que la principal tesis contra Rusia es que las pruebas de los deportistas rusos que compitieron en Sochi presentaban rasguños, por lo que fueron manipuladas, pero señaló que éstas estaban intactas cuando fueron entregadas al laboratorio de Lausana, por lo que liberó de toda acusación a sus compatriotas.