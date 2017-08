Ruzafa, subcampeón mundial

Rubén Ruzafa sigue acumulando éxitos en su pálmares en un 2017 perfecto para el triatleta afincado en Rincón de la Victoria, ya que también lidera el XTERRA en Europa. Ayer logró una meritoria medalla de plata y se proclamó subcampeón en el Mundial de Triatlón Cros celebrado en la localidad canadiense de Penticton, sumando así su quinta medalla de forma consecutiva en esta prueba, tres de ellas de oro que le convirtieron en campeón del mundo en 2014, 2015 y 2016 .

De este modo, el triatleta español era el vigente campeón de la prueba pero no pudo alcanzar el tetracampeonato del mundo. A pesar de ello, el resultado fue positivo para él. "Estoy contento por el resultado y por lo peleado que ha estado. Tengo que pensar en las siguientes pruebas y a disfrutar de lo conseguido", declaró Ruzafa justo al finalizar el Mundial.

El triunfo fue para el mexicano Francisco Serrano, seguido de Ruzafa a solo 11 segundos y en tercera posición concluyó el neozelandés Kyle Smith. En la fase inicial de la prueba, donde el protagonismo lo tuvo la travesía a nado, Ruzafa sufrió y perdió distancia respectos sus rivales, como era de esperar. A esto se unió un problema con una rueda desinflada juso al salir del agua que le hizo perder medio minuto. A pesar de este contratiempo, el triatleta comenzó a recuperar tiempo en el segmento con bicicleta hasta alcanzar a los líderes de la prueba. En la parte final de la competición, Ruzafa inició el segmento de carrera con una ventaja de 45 segundos sobre sus perseguidores e, incluso, llegó a disponer de una ventaja de un minuto y 40 segundos. Sin embargo, los kilómetros finales se hicieron muy largos para Ruzafa debido al enorme esfuerzo llevado a cabo para recuperar la distancia perdida al iniciar el segmento de bicicleta.

De este modo, el mexicano Francisco Serrano aprovechó la situación y superó a Ruzafa a no demasiados metros de la línea de meta, ya que la diferencia al concluir la prueba fue de 11 segundos.

Tras finalizar la competición, el triatleta mostró su satisfacción por el resultado y aclaró los problemas que tuvo durante el desarrollo de la misma. "He tenido un problema al salir del agua con la rueda delantera de la bicicleta, estaba floja, tuve que inflarla y perdí unos 30 segundos. Luego eso me ha faltado en la carrera a pie, donde me ha superado Francisco Serrano", declaró Ruzafa.