Samanda Rojo se corona en Madrid

Se coronó Samanda Rojo en el XVI Campeonato de España sub 17. La malagueña, de 15 años, se proclamó campeona de España en la categoría de -75kg en el pabellón principal del Consejo Superior de Deportes de Madrid. Un paso más en la corta trayectoria de una de las halterófilas más prometedoras del panorama andaluz y nacional.

Esta atleta malagueña entrena en el modesto Club de Halterofilia Olimpo Málaga de la mano de sus entrenadores Javier Cobos y Antonio José Fuentes Martínez, que poco a poco se van viendo los frutos del trabajo. Actualmente es campeona de Andalucía sub 15 , sub 17 y Junior. Samanda Rojo es una clara aspirante a representar a España en los próximos campeonatos de Europa sub 17 después de este título nacional, que se celebrarán el próximo julio en la localidad italiana de Lignano. El año pasado ya fue llamada para disputar el prestigioso trofeo internacional en Tramelan (Suiza) por lo que ya tiene experiencia internacional a sus espaldas. Un triunfo que respalda de cara al momento clave de la temporada.