El San Félix va muy en serio

Solamente hace falta echarle un vistazo a la clasificación del grupo cuarto de División de Honor juvenil para encontrarte la sorpresa. Una retahíla de grandes equipos en los puestos altos de la tabla: Málaga, Sevilla, Real Betis, Almería, Granada, Córdoba... y en lo más alto, algo que chirría. El San Félix es líder de la categoría sin haber pérdido un partido: 12 triunfos y cinco empates en 17 partidos. De locos. Pero no es tan descabellada la situación si el foco se sitúa en ellos y para intentar entender el éxito de un equipo tan joven.

El San Félix es un equipo que, sobre la mesa, es un club colaborativo del Málaga. A efectos prácticos, es el segundo equipo juvenil del club de Martiricos en la máxima categoría. Una primera parada para los mejores juveniles de La Academia antes de llegar al Juvenil A. Por lo que este conjunto está formado por un buen número de jugadores del 2001, de primer año -seis en concreto: Quintana, Ramón, Ismael Casas, Chechu, Mike y Heredia- y un núcleo de segundo año, del 2000. Juventud que en teoría debería tener dificultades en esta categoría. Pero el trabajo de Álex Acejo, José Luis Schneider y Ignacio Pérez y de sus chavales es ejemplar.

Los que ven a diario a estos jugadores y cada fin de semana competir,definen al equipo como un bloque, un bloque sólido que fundamenta su éxito a la solidaridad, el trabajo en equipo y la humildad. No destacan grandes individualidades aunque ahí están las intervenciones de Gonzalo -ex del Levante- o los goles (10) del pichichi del equipo, Mike Alexander -ex del Ciudad de Benidorm-. O chavales como César Llopis, Ismael Casas o Chechu en la zaga y Peñarroya, Marcus Rowley u Ordóñez en la medular. Sin duda, un grupo educado, muy disciplinado y que está complicando y facilitando a la vez cada once a Álex Acejo, un grupo que viene moldeando desde hace ya varios años.

Cabe destacar el alto nivel competitivo del equipo, agresivo y muy ordenado. Despuntan triunfos como local ante el Betis (3-1), Córdoba (3-1) o Sevilla (3-2) y otras victorias como visitante ante 26 de Febrero (0-4) o Córdoba (0-1) y empates ante Almería (0-0), Granada (2-2) y Málaga (2-2).