Segunda derrota seguida de un débil Antequera

El Antequera no encuentra la manera de levantar cabeza. El conjunto blanquiverde sumó su segunda derrota consecutiva (2-1) en apenas cuatro días, de nuevo a domicilio. Además, acumula ya tres encuentros seguidos sin el triunfo, lo cual le deja muy lejos del líder, el Atlético Malagueño, que se queda a once puntos y ve reforzado aún más su liderato.

Una vez más, al conjunto de Aybar le costó asumir los reveses en contra. El de ayer llegó relativamente pronto. Vino en forma de penalti cometido por Antonio Ramos y que transformó desde los once metros Fran Hernández. La ventaja sentó muy bien a los motrileños, que se asentaron en el choque. El Antequera se marchó al descanso sin opciones de al menos igualar la contienda.

Para colmo, apenas se reanudó el encuentro Chendo puso el 2-0 y la empresa más complicada aún. No quedaba más remedio que ir a por todas. Aybar agotó los cambios en diez minutos y el partido cambió de bando. No obstante, no plasmaba el dominio en ocasiones. Juanillo, el más dinámico en el juego malagueño, apuró sus posibilidades con una volea que casi recorta diferencias. Lo hizo ya en el 85, sin mucho tiempo para buscar la épica. El choque murió sin ocasiones y con un Antequera que lo intentó pero sin pólvora arriba.