Tablas por convicción

Hubo que remar y remar, pero el Rincón Fertilidad consiguió sumar en la vuelta del balonmano a Carranque frente al Mavi Nuevas Tecnologías (25-25). Empate que mantiene la racha de imbatibilidad que viene desde octubre y premia la actitud del equipo, que a pesar de jugar mal supo rehacerse para llevarse un botín agradecido.

El equipo careció de brillo. Anduvo poco acertado, espeso y sin ideas. Anduvo a remolque, de hecho, porque no entró bien al partido. Su ataque era demasiado lento y previsible y se aprovechó bien de ello el conjunto asturiano, que se puso 6-0 en base a errores del conjunto entrenado por Diego Carrasco. Se perdió esa chispa de otros días y tocó sufrir sus propias armas. Porque el Mavi tapó espacios, se lanzó al contraataque e hizo daño ante una defensa descolocada.

El Mavi se mantuvo en ventaja constantemente. No obstante, el Rincón Fertilidad nunca se llegó a desenganchar y permaneció al acecho esperando un arranque de inspiración. Así se encontró el equipo con opciones en los últimos diez minutos de encuentro. Con el Mavi 20-23 por delante llegó la reacción. Nuria Benzal se puso el traje de faena, tiró de galones y se asoció con Jennifer Gutiérrez para matar desde el extremo. Con más fe que ideas y una aportación clave de Virginia Fernández en portería -detuvo hasta dos lanzamientos de siete metros consecutivos- hubo remontada. Se llegaron a poner por delante a falta de cuatro minutos, de hecho, pero el cuadro costasoleño no volvió a ver portería en lo que restaba de encuentro. Empató el conjunto asturiano, pero el Rincón respiró. Cuando la claridad no está, siempre queda el esfuerzo.