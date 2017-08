'Tete' pide el apoyo de la afición para luchar por el ascenso

La temporada que se avecina va a ser una experiencia diferente para una de las caras visibles del UMA Antequera las últimas campañas. José Antonio Borrego Tete concedió una entrevista a futbolsalaweb.com, en la que habla de su ilusión por estar en el banquillo antequerano con Moli.

"Aunque llevo muchos años en este mundo, la verdad es que debuto desde el banquillo y hacerlo de la mano de Moli, más no se puede pedir", reconoció. A sus 42 años, Tete afirma que este año sí cumplirá su anuncio de dejar el fútbol sala profesional como jugador. "El año pasado fue todo diferente, después del descenso se marcharon más de 10 jugadores y Moli me lo pidió más como un favor personal. Este año tenemos la base del año pasado y creo que con 42 años a mis espaldas ya es momento para dejar paso a los más jóvenes", explicó.

El ya exjugador debutará en los banquillos de la mano del que ha sido su entrenador las últimas temporadas. Reconoce que no es lo mismo que estar en el terreno de juego, aunque todo tiene sus cosas buenas. "Se sufre más. Lo ves todo desde otra perspectiva, eres más reflexivo y analizas mucho mejor lo positivo y también lo negativo", dijo. Para la nueva temporada, el objetivo del equipo es estar en la lucha por el ascenso. En la segunda temporada consecutiva en la división de plata del fútbol sala nacional, Tete no esconde los retos del conjunto antequerano, aunque necesitan el apoyo de todos para abordarlos. "A la afición les diría que nos sigan apoyando y acompañando como el año pasado. Aunque nuestro objetivo no es otro que poder disputar el play off de ascenso, Si queremos tener alguna posibilidad de poder soñar con el ascenso, ellos son parte muy importante y nos tienen que ayudar a conseguirlo", admitió. Un llamamiento para regresar a la máxima categoría.