Tete volverá a formar tándem con Moli

El hasta ahora capitán del CD UMA Antequera asume el reto de ser miembro del cuerpo técnico de Moli en el nuevo proyecto deportivo. Tete, a sus 42 años, ha conseguido forjar una leyenda irrepetible a los mandos de la nave universitaria. Desde su llegada en la temporada 2008/2009, ha asumido con responsabilidad la capitanía de un grupo de jugadores jóvenes e ilusionados de llevar al fútbol sala malagueño hasta el peldaño más alto. El trayecto no ha sido nada fácil y el '10', una prolongación del entrenador en la pista, se ha encargado de aportar toda su experiencia a sus compañeros para acotar la distancia con un puerto único, la Primera División, y disfrutar de un hito deportivo en la historia del club.

Tras convertirse en el máximo goleador del equipo en la temporada 2015/16 en la élite, Tete anunció su retirada, pero el entrenador fue el artífice de convencer al ala para liderar una plantilla joven en la vuelta a Segunda División. La leyenda del CD UMA Antequera no pudo poner un broche de oro a su vuelta a las canchas y, a partir de ahora, desempeñará un nuevo rol en la estructura del club. El cuerpo técnico de Moli contará con una pieza de lujo para conservar el futuro prometedor de un conjunto con recursos suficientes para triunfar. Tete llevará al banquillo su trabajo, capacidad de liderazgo, conocimiento del fútbol sala más competitivo e ilusión por transmitir a la plantilla una filosofía. "Quiero disfrutar de mi nueva función, pero una cosa tengo clara, no me imagino una vida alejada del fútbol sala, ya sea con el primer equipo, con la escuela Red Blue de la Universidad de Málaga o formando a las nuevas generaciones", remacha Tete, que da gracias múltiples.