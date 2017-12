Tiffany, la primera 'trans' que compite con mujeres

Tiffany Pereira de Abreu debutó el 10 de diciembre como jugadora de Bauru en la Superliga Brasileña de voleibol. Ese día logró dos hitos: ser la primera transgénero que disputa competición femenina y ser la primera persona que participa de una liga top en su modalidad masculina y femenina.

Ella cuenta con orgullo que es la primera jugadora en jugar en las versiones femeninas y masculinas -en la temporada 2007-08 fue jugador de Foz de Iguazú- de un torneo de alto nivel, pero también aclara que prefiere no recordar su pasado como hombre, porque dice que desde niña supo que había algo que no encajaba con su cuerpo.

También relata que su madre le preguntó muchas veces cuando era adolescente si era gay, pero nunca respondió, porque al no sentirse un hombre, ni siquiera lograba identificarse como homosexual. "No me sentía gay porque no me veía como un hombre. Prefería guardarme cómo me sentía. Por eso sólo se lo dije a unos pocos amigos", explica.

Como jugador compitió en España, Holanda, Francia, Indonesia y Portugal. En 2013, tras ahorrar el dinero para la cirugía de cambio de sexo y cuando la depresión por su crisis de identidad ya era profunda, dejó de jugar con el Dero Zele-Berlare de primera división belga. "Los dirigentes y entrenadores no entendieron mi decisión. Pero yo no podía convivir más con la persona que era", relata.

Así comenzó un tratamiento hormonal en Holanda, para después operarse en España. Tras el proceso legal, ahora Tiffany es feliz. Por eso hace oídos sordos a los que critican que compita como mujer: "Si las reglas cambian, lo dejaré".