Tiri, ambicioso a su llegada a Marbella

El Marbella presentó ayer al central José Luis Espinosa Tiri, central de 25 años que llega procedente del Atlético Calcuta para convertirse en el sexto refuerzo invernal blanquillo. Nacido en Los Barrios (Cádiz), llega a la Costa del Sol pleno de optimismo. En el acto, el defensor miró hacia objetivos ambiciosos dada la temporada que cuaja hasta el momento el equipo: "Cuando me llegó la oferta no me lo pensé mucho, porque el Marbella está arriba y a mí el objetivo de ascender me gusta. Soy muy competitivo. Creo que el equipo puede subir a Segunda y estoy convencido de que lo vamos a intentar".

Estas condiciones hicieron que la negociación para incorporarse al Marbella fuera rápida. Tiri aseveró que "tenía varias ofertas, algunas de la misma categoría, pero no tenían este mismo objetivo de poder hacer historia y que a mí me llama mucho la atención". Se confesó "seguidor del fútbol de Segunda B", a la vez que resaltó que el Marbella "es un equipo muy joven y veo mucha calidad para lograr el ascenso".

El central, que pasó por las categorías inferiores de Cádiz y Atlético de Madrid antes de viajar a la India, confesó que aún necesitará "tener una semana más de trabajo antes de jugar": "Todavía no conozco mucho al equipo técnicamente ni tácticamente y creo que en una semana estaría disponible si el míster lo cree necesario", añadió. No obstante, alabó la forma de jugar el equipo tras lo que ha podido ver: "Me gusta lo que propone, queremos tener la pelota, atacar mucho y tener vigilancias y es un juego que me conviene y me viene bien".