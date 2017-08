Tomé guiará al Marbella; Larry volará en la pintura de Coín

Jornada de movimientos en la Liga EBA. Francis Tomé será el entrenador del Marbella en su aventura en la Liga EBA, mientras que el Coín anunció ayer la incorporación del pívot estadounidense Jaylen Larry.

El Marbella mantiene al entrenador que llegó al equipo la pasada temporada. Un entrenador con experiencia en LEB Oro y que continúa en el mismo vestuario que el recién renovado Richi Guillén, con quién coincidió en el Clínicas Rincón de Leb Oro. El entrenador malagueño compaginará su responsabilidad como director técnico de la cantera del club con la preparación del primer equipo en la cuarta categoría nacional.

Otro movimiento que hubo fue la incorporación de Jaylen Larry al juego interior del Coín. El estadounidense, de 205 centímetros de altura, procede del Rochester College Warriors, equipo que disputa la NCAA Division I americana. Larry, en su primera fuera de su país de orígen aportará intimidación y juego por encima del aro al conjunto de Coín. La temporada pasada, Larry promedió 11 puntos y seis rebotes por encuentro. Además de su capacidad reboteadora, el estadounidense no solo anota desde debajo del aro, sino que también tiene buen tiro desde la media distancia, algo idóneo para las situaciones de pick and pop y pick and roll del equipo malagueño.