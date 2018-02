Tomé: "Me he divertido muchísimo estos meses"

Satisfecho, feliz y, sobretodo, ilusionado. Así se muestra Francis Tomé, entrenador del CB Marbella, tras cerrarse la primera fase de la Liga EBA y ver a su equipo entre los cinco primeros clasificados del grupo que da acceso a la segunda parte de la temporada donde podrán luchar por una de las puertas para el ascenso a LEB Plata. Aunque el conjunto azulón certificó su segunda posición varias semanas, el técnico malagueño no ha querido halagos ni relajación en su equipo. Queda mucho trabajo por hacer, pero tras finalizar el primer tramo del año es hora de hacer una primera valoración de su equipo: "Estos meses han sido durísimos, pero han merecido la pena por poder estar donde estamos. Me he divertido muchísimo"

Dentro del equipo, como en toda casa de vecino, existen pilares básicos y fuertes en el vestuario. Ni hay que decir que en el del CB Marbella la figura de Ricardo Guillén coge una fuerza titánica y es la mano derecha de un Tomé que se siente "orgulloso y agradecido a Ricardo por todo lo que está aportando al equipo, no solo en los partidos, sino en cada entrenamiento y fuera de la pista. Siempre lo he dicho, es el único que puede interrumpir un entrenamiento para hablar porque su trayectoria hablar por sí sola".

Hace apenas dos semanas el equipo pasó una prueba de madurez ante Forus Medacbasket, donde Guillén no pudo participar. "Fue un momento muy bonito, ver como sin Ricardo el equipo se unía y sacaba hacia delante un partido tan duro como ante Medac en su pista. Siempre que nos falta alguien les echamos de menos porque con ellos somos más fuertes", concluyó Francis Tomé.