Trabajo duro como receta para la mejoría

No fue el debut soñado para el Rincón Fertilidad Málaga. El conjunto costasoleño cayó por un contundente 18-27 frente al Mavi Nuevas Tecnologías. El equipo gijonés fue superior en todo momento a las chicas de Diego Carrasco, que pasaron por varias crisis en el juego durante la primera mitad y se fueron al descanso con una diferencia difícil de remontar (6-15).

Así lo reconoció Diego Carrasco. El preparador malagueño se mostró decepcionado con la derrota ante los medios del club. "No esperábamos este resultado. En la primera parte empezamos muy bien, ajustando la defensa y el ataque, pero a partir del parcial de 0-3 el equipo perdió confianza, el Mavi creció durante el partido, e irnos al descanso 6-15 ya hacía difícil la remontada. Teníamos que luchar en la segunda parte, pero con esa diferencia en esta categoría ningún equipo te va a perdonar y permitir dar la vuelta al marcador", aseguró.

A pesar del mal comienzo, Carrasco no quiere ser pesimista y confía en la mejoría de su equipo. "Irnos al descanso con seis goles anotados perjudicó muchísimo la confianza del equipo. La efectividad de cara a la portería contraria fue nefasta. Pero tenemos que ser positivos, tenemos que remontar, esto no es como empieza, ya lo sabemos de temporadas anteriores, el equipo se tiene que reponer", afirmó. Lo que no le faltó al Rincón Fertilidad fue el apoyo de su afición. Carranque lució un buen aspecto en el inicio liguero, aunque el resultado no fuese el esperado. "El público estuvo continuamente animando al equipo, y eso es de agradecer. Esperemos que nos sigan todas las jornadas aquí en casa porque para nosotros son importantes. Tenemos que cambiar la imagen, corregir errores y buscar soluciones para el siguiente partido", concluyó. Es momento de reaccionar.