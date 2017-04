El UMA apura sus opciones de ascenso

El calendario ha querido que el UMA Antequera tuviese los escollor más duros en la lucha por el ascenso directo. En este sprint final, el Naturpellet Segovia ha cogido la delantera y depende de sí mismo para hacerse con la plaza que tanto ansían los de Manuel Luiggi Moli. Tras derrotar al O'Parrugo protegido por el Argüelles, el cuadro malagueño visita al siempre duro El Pozo Ciudad de Murcia (17:00), filial del equipo de primera División.

Tras el severo correctivo sufrido contra el Barcelona B (9-1) hace dos semanas, el UMA Antequera afronta la segunda afronta la segunda de sus finales con el reto de ganar a uno de los dos filiales, contra los que no ha conocido victoria esta temporada. Y aun lográndolo, todavía quedaría cerrar la liga contra el Elche en un duelo directo en el Fernando Argüelles.

Moli sabe de la dificultad de su rival, contra el que cayó por 3-6 en la primera vuelta. "No te permiten ningún error, porque dominan todas las facetas del juego. Vamos a ir a Murcia a ganar sabiendo la dificultad del partido", destaca el técnico universitario, que lamentó la falta de acierto contra los equipos B de esta Segunda División que acaba marcando una trayectoria: "Nosotros no hemos sacado puntos en los tres partidos con los filiales. Te marcan estar más arriba o no y se nos resiste la victoria. ElPozo Ciudad de Murcia, al igual que nos ocurrió hace dos semanas con el Barça B, es un equipo correoso que imprime un ritmo alto".