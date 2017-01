El UMA arranca el año con Coco como regalo

Tras diez días de vacaciones los jugadores del UMA Antequera, encabezados por Moli, volvieron a los entrenamientos de cara al primer encuentro del año ante el Prone Lugo, la próxima semana. Lo hacen con buenas noticias ya que Alejandro Hidalgo, más conocido en el mundillo como Coco, regresa al club que le vio crecer años atrás.

Los umeños saltaron a la pista con las pilas cargadas tras unas vacaciones generosas por parte del cuadro técnico. Arrancaron este 2017 con una suave sesión de carrera continua para acto seguido pasar al gimnasio a las órdenes de Enrique Melero, preparador físico. La idea es comenzar poco a poco para volver a coger el tono físico necesario para mantener las buenas sensaciones de este primer tramo de la temporada. La carga de trabajo irá en aumento y en los próximos días se alternará con actividades más específicas y con una carácter más táctico con Manuel Luiggi a las indicaciones.

"Hoy ha sido una primera toma de contacto con la plantilla en la que hemos comprobado cómo han llegado cada uno, sobre todo de peso, y se ha analizado el trabajo diario que han realizado en estos días de descanso. A partir de mañana, comenzamos a preparar el regreso a la Liga insistiendo en la compenetración de los jugadores en nuestra idea de juego", explicaba un Moli que ha vuelto de vacaciones con Coco como regalo anticipado.

El malagueño de 32 años y ala-pívot vuelve al que fuera su club en las temporadas 2008/09 y 2009/10. Coco estuvo la última temporada y media en el Atlético Carranque donde volvió a mostrar sus grandes virtudes. Ahora, consagrado y más veterano si cabe, llega al UMA para darle un impulso en los últimos metros durante lo que queda de curso.

"Es un jugador rápido, con buena pegada, desequilibrante y no le quema el balón en los pies. Ya tiene experiencia y nos puede venir muy bien para hacer daño en ataque", definía Moli al malagueño que también se mostró contento por si incorporación: "Es un orgullo y un placer volver a uno de los mejores equipos de Málaga, por no decir el mejor, y que se hayan fijado en mí para aportar mi granito de arena y poder conseguir un gran objetivo. Me considero un jugador muy competitivo y mi mayor fuerza es en ataque. Soy rápido, habilidoso, me gusta crear mucho peligro y marcar goles".

Más exigencia para los jugadores -sin bajas de momento- y también para Moli que lo tendrá más difícil para concretar cada convocatoria y once en cada jornada.