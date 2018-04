El UMA busca una inyección de moral ante el Noia

El UMA Antequera se acoge a la receta del gol en la primera de las cuatro finales por una plaza de play off al término de la fase regular en Segunda División. La visita del Noia Portus Apostoli marca una oportunidad única para cortar una racha negativa e inyectar moral a través de una victoria necesaria en el Fernando Argüelles (17:00).

Dos conjuntos con puntos de mira distintos necesitan los tres puntos en la vigésimo séptima jornada. Los universitarios esperan conservar su fortaleza en la pugna por entrar en la fase de ascenso y los gallegos apuran sus opciones de seguir una campaña más en la categoría de plata. En la ida, un festín de goles (0-8) no puede esconder la dificultad que supuso sacar adelante un choque igualado que se decantó en la segunda parte.

Moli mira con confianza estos últimos compromisos de la temporada, consciente de lo que se juega el equipo: "No creo que tiremos por tierra una labor de tantos meses. Dependemos ahora de nosotros, eso es lo importante, y quedan cuatro partidos. Si somos capaces de sumar puntos podemos mantener el puesto. No está fácil, pero no solo para nosotros, sino para los equipos que quieren meterse en play off. Hay muchos enfrentamientos directos que restan, pero ahora me centro en este rival".