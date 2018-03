El UMA se estrella en Burela

Tarde mala para el UMA Antequera. El equipo de Moli naufragó en su visita a tierras gallegas y se llevó un severo correctivo del Burela, ante el que cayó por 5-2 sin opción a respuesta en un duelo que además se antojaba importante por la cercanía de ambos en la tabla. Ambos, aspirantes al ascenso. Y así las cosas el equipo de Juanma Marrube se pone a dos puntos del club malagueño, amenazando ese segundo puesto virtual, con los filiales por delante, mientras el Valdepeñas sigue poniendo tierra de por medio y van nueve puntos ya.

El partido comenzó con el Burela apretando y colocándose por delante en el ecuador de la primera mitad. En el minuto once, José Colacha firmó el primero de los suyos, aunque el UMA no se arrugó. El cuadro universitario respondió con un disparo peligroso de Carlos Corredera que acabó deteniendo Edu. Sin embargo, los de A Mariña ampliaron ventaja con un nuevo tanto, esta vez en los pies de Pope, y en cuestión de un minuto, en el 17', Luisma puso tierra de por medio en el marcador con un nuevo tanto que suponía ya el 3-1.

Los de Moli siguieron apretando en busca del empate y fueron capaces de recortar distancias al filo del descanso con un gol de Juanra, pero de nuevo llegó una acción que condenó al UMA Antequera. El Burela enganchó en el minuto 28 un tanto de Héctor que hacía muy cuesta arriba la situación, y aun así parecía pelear el cuadro malagueño. Juanra, de nuevo desde el banquillo, reapareció en el partido para meter segundo tanto visitante que no tendría impacto real en el juego. Siguieron dominando los gallegos hasta que Pope hizo el quinto y definitivo tanto para certificar la victoria de los de Juanma Marrube que deja tocado al club costasoleño.