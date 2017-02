El UMA juega ante el colista sin confianzas

El UMA Antequera se planta en suelo gallego para medirse al colista de la categoría, el Cidade de Narón, una oportunidad única para fortalecerse. Será a las 19:00, en el Pabellón Muncipal A Gándara.

Los resultados acompañan en las últimas tres jornadas, dos victorias y un empate. El partido frente al Atlético Mengíbar dejó una doble lectura del marcador final (7-6). El equipo guardó la entereza para competir a un alto nivel cuando su rival se distanció, pero concedió demasiadas transiciones ofensivas. Un partido de fútbol sala se desarrolla a partir de pequeños detalles y si cometes demasiados errores en defensa o con el balón, el rival no perdona. En esta ocasión, salió vencedor. Con el serio aviso de la semana pasada en el Argüelles, los chicos de Moli son conscientes de que no pueden ceder ningún punto en el tramo definitivo de la temporada.

La relajación no es buena compañera de un conjunto con ambición e ilusión por vencer. Esta advertencia la traslada Moli a sus jugadores en cada entrenamiento. Ganar partidos es el fruto de un intenso trabajo y, una vez logrado, no puede quedar satisfecho. Para conseguir un gran objetivo como los play off o el ascenso directo debe superar el nivel que ofrece en la pista. El técnico malagueño también ha corregido fallos que detectó en su equipo. El acierto en la finalización fue alto, mientras que un pilar básico como la defensa flaqueó frente a Mengíbar. Encajar seis goles no fue una buena noticia. En la mayor parte del curso, cada uno de los triunfos se sustentó en un gran trabajo colectivo atrás que permitió marcar las diferencias de cara a puerta. "Los jugadores mantienen un magnífico ritmo de trabajo y son conocedores de lo que no hicieron bien en el último partido. Les he trasladado que si compiten los cuarenta minutos, tienen más opciones de ganar que de perder", reconoce.

Otra prueba de que no se puede bajar el pistón quedó patente en el choque de la primera vuelta. Cidade de Narón llegó al Argüelles también colista e inmerso en una mala racha. En el parqué antequerano no se vislumbró la diferencia, al contrario. Los de Óscar Vigo se acercaron con asiduidad a la portería de Conejo en una demostración de oficio. La falta de puntería les terminó por castigar con una abultada goleada.

"No hay que fiarse. Nuestro rival se encuentra abajo porque en muchos partidos le ha acompañado la mala fortuna o ha fallado en la finalización, pero siempre compite hasta el final. Cuando va por detrás en el marcador arriesga con portero-jugador y de ahí que haya encajado alguna goleada", detalla Moli.