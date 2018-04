El UMA juega una final para ir al 'play off' en Córdoba

Una competición de alto nivel como la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala puede cambiar el objetivo fijado por cualquier equipo. La clasificación termina indicando si el reto es de enjundia o no. El UMA Antequera deja atrás las lamentaciones por no haber logrado la esperada clasificación alplay off en anteriores compromisos y centran todos sus esfuerzos en aprovechar la última oportunidad en Córdoba (18:00 horas). Un partido de cara o cruz en el que está en juego un premio muy apetecible. Si el cuadro verde persigue la mejor recompensa a una dedicación exhaustiva, el Itea Córdoba CF Futsal se encuentra ante una cita histórica por meritos propios. Su evolución en la categoría de plata le permite estar a solo tres puntos de una fase de ascenso. Cuarenta minutos separan a ambos clubes de inundar de alegría a esa afición que los acompaña en todos sus lances.

La emoción está servida en la jornada final. Salir vencedor de un enfrentamiento directo manda al UMA Antequera o Itea Códoba Futsal a la zona de privilegio y Betis y Rivas Futsal son los otros dos candidatos a dar un paso definitivo. "Hay que competir con talento, cabeza y tener bastante concentración", decía Moli, el técnico umeño.