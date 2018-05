El UMA se pone muy serio

El UMA Antequera no está para bromas. Quiere el ascenso de categoría y no desea volver a repetir las fatigas de la anterior eliminatoria contra el Puertollano. Así que ayer se plantó en Amate y dio un severo correctivo a un Real Betis que apenas supo cómo meter mano a los malagueños, que no pudieron contar con su entrenador, al que un accidente doméstico le impidió desplazarse. Pero Moli sí pudo celebrar un triunfo en la distancia que deja a los suyos a un triunfo de regresar a la élite. Además, se lo jugará en el Fernando Argüelles la semana que viene.

Empezó el partido como un ciclón el conjunto antequerano, queriendo marcar territorio a pesar de estar jugando la primera bola de partido en cancha contraria. Apenas se llevaba un minuto de encuentro cuando Dani Ramos abrió el marcador en Amate. El duelo se equilibró y hubo ocasiones para ambas partes, pero Óscar Muñoz, tras asistencia del propio Ramos, comenzó a abrir la brecha.

Con 0-2 a favor, el UMA siguió como un martillo pilón y logró el 0-3 y el 0-4 de manera consecutiva en apenas un minuto por medio de Carlos Corredera y de Dani Ramos cuando no se había llegado al 20 de juego. Poco antes del descanso llegó el primer golpe bético, obra de Raúl Gómez.

Con 1-4 las cosas pintaban bien para un UMA Antequera muy motivado y enchufado. La segunda mitad, con alternativas, no comenzó con el ritmo goleador de la primera, algo que beneficiaba a los universitarios en un principio pero que podía ser un arma de doble filo. Después de varias intentonas béticas, el conjunto malagueño cometió su quinta falta.

Llegó el momento de Conejo, que frustró varios intentos del Betis para desesperación de la hinchada local. Sin embargo el cuadro verdiblanco terminó por derribar el muro a menos de siete minutos para el final, otra vez gracias a un gol de Raúl Gómez, que ponía el 2-4 en el tanteador actuando como portero jugador. Los sevillanos se terminaron de abrir y los antequeranos aprovecharon un error en el pase para conseguir a puerta vacía el 2-5, que firmó Alberto (minuto 36). La sentencia llegó en el 39, tras un gol de Óscar. Así se llegó al final de la cita, que acerca la Primera División aún más a los universitarios. El desenlace llegará la semana que viene. Con Moli, en el banquillo.