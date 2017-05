El UMA se queda sin gasolina y sin ascenso

El UMA Antequera despertó del sueño del regreso a Primera División de la forma más cruel, en el duelo definitivo de la semifinal del play off y respaldado por un Pabellón Fernando Argüelles que registró una fantástica entrada. La afición respondió una vez más a la llamada de su equipo para seguir soñando. Pero no fue posible porque los hombres de Moli, que forzaron en una heroica prórroga el viernes el tercer partido, se quedaron sin gasolina.

Dos pequeños detalles, durante toda la eliminatoria cobraron especial relevancia, frustraron el encuentro de los chicos de Manuel Luiggi "Moli". Rubi marcó el 0-1 nada más empezar el segundo tiempo tras aprovecharse de un robo en primera línea de presión y Miguel puso la sentencia en un fallo defensivo al sacar el balón jugado desde atrás. La confianza del conjunto gallego se vio reforzada con los dos goles. La defensa aumentó en intensidad y atención, cerró todos los huecos e Illi destacó bajo palos. Ocasiones no le faltaron a los locales para marcar, pero la falta de puntería en momentos decisivos pesó demasiado. Alejandro Hidalgo Coco pudo cambiar el rumbo del choque desde el punto de penalti nada más encajar el segundo gol, pero no pudo ser.

Ganas e ilusión no faltaron en el cuadro antequerano. Afrontó el episodio final de la eliminatoria con ausencias muy importantes. Miguel Fernández, tras la expulsión del pasado viernes, no pudo ser de la partida y Claudio Da Silva sufrió una rotura en el abductor en el segundo encuentro. Tete, una pieza esencial en ataque y defensa, entró en la convocatoria, aunque muy mermado por problemas musculares. Sin estos tres jugadores, el resto de compañeros dieron un paso al frente, pero no se tuvo el acierto necesario para ganar un partido de máxima exigencia. La campaña se acaba para el UMA Antequera entre el sabor dulce de haberse exprimido al máximo y el amargo de haberse dejado el ascenso tras verlo de cerca.