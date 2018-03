El UMA, a recuperar el fortín del Argüelles(17:00)

Después del reconfortante triunfo ante Puertollano a domicilio, el UMA Antequera afronta una nueva jornada para consolidar el puesto de play off de ascenso a Primera División. No tendrá que coger el autobús y es que recibe esta tarde (17:00) en el Fernando Argüelles a Manzanares, un equipo de la parte baja de la tabla. Un encuentro que no será sencillo como ha demostrado la competición a los antequeranos. "La última derrota en casa demuestra que ahora todos los equipos están al máximo, todos nos jugamos algo y cada vez son menos los partidos que restan para el final de temporada, por ello esperamos a un rival duro con ganas de mantener la buena dinámica que vienen demostrando en los últimos encuentros", indicó Carlos Corredera, que avisa de lo comprimida que está la zona noble: "Aquellos que demuestren más regularidad en los compromisos restantes, serán los que consigan su objetivo. Ahora cada partido es una final y cualquier tropiezo puede pagarse caro".