La selección española jugará ante Israel en Benahavís y Estepona

Este jueves se conocerán más detalles en una rueda de prensa en la Diputación de Málaga, pero ya se sabe que la selección española de baloncesto, que se concentrará en Benahavís del 16 al 23 de julio, jugará ante Israel dos amistosos, en la misma localidad así como en Estepona los días 22 y 23 de julio.

No será la selección íntegra que compita en el próximo Europeo del mes de septiembre, pero sí una con jugadores de alto nivel. Se orienta hacia la preparación de la clasificación del próximo mundial, las famosas ventanas de selecciones, que habrá desde el próximo mes de noviembre. En ella no estarán los jugadores de la NBA y está por ver si los de la Euroliga. Jordi Bertomeu dijo hace pocas fechas que no cederán.

En esta selección tienen muchas posibilidades de entrar los jugadores del Unicaja Alberto Díaz y Dani Díez, que han completado una notable temporada. Será Sergio Scariolo el entrenador y Paco Aurioles, técnico malagueño del Unicaja, uno de sus ayudantes junto a Jaume Ponsarnau.