Urgencias en el Metropolitano

El estadio Wanda Metropolitano albergará hoy el primer derbi de su historia cuando el Atlético de Madrid reciba al Real Madrid en un partido marcado por las urgencias de ambos equipos en la Liga. Aunque es la duodécima jornada del torneo, los dos grandes de la capital llegan con el agua al cuello. Están empatados en el tercer puesto con 23 puntos, a ocho de un Barcelona que acumula diez victorias y apenas un empate hasta el momento.

Los azulgrana visitarán antes al Leganés y si consiguen una victoria colocarán todavía más presión sobre Real Madrid y Atlético. En ese escenario, una derrota sería fatal para cualquiera de los dos y un empate no serviría a ninguno. Quedar a once o diez puntos del líder en noviembre obliga a no fallar más en toda la temporada.

La situación de Atlético y Real Madrid es similar. Sus entrenadores, Diego Simeone y Zinedine Zidane, respectivamente, atraviesan el momento más delicado desde que llegaron; a sus delanteros se les resiste el gol desde hace semanas y los resultados y el juego no están acompañando. A ello hay que añadir que el Atlético tiene un pie y medio fuera de los octavos de final de la Champions y que el Real Madrid perdió dos de sus tres últimos partidos antes del parón por selecciones.

Con esos condimentos llega el primer derbi en el Wanda Metropolitano, la nueva casa del Atlético tras toda una vida en el Vicente Calderón. El lujoso estadio aún espera su primera gran noche. Y qué mejor que vivirla en un clásico ante el eterno rival.

"Los derbis son partidos muy especiales, hay una gran rivalidad que ha crecido en los últimos años con dos finales de Champions, ambas ganadas por el Real Madrid", recordó el ex madridista Raúl, uno de los grandes animadores de los derbis en las últimas décadas. "Éste será especial porque se juega en un estadio nuevo y el ambiente será espectacular".

Muchos focos apuntarán a Cristiano Ronaldo y Griezmann, que parecen peleados con el gol. Un tanto lleva cada uno a estas alturas, algo totalmente inusual y que explica la difícil situación por la que atraviesan ambos equipos. La escasez goleadora de sus escuderos -Benzema, Gameiro o Fernando Torres- también ayuda a entender la situación.

"No tengo ganas de pensar en urgencias; la vida no es así, éxito o fracaso. Para mí, lo importante es cómo hacemos las cosas y, si lo damos todo, creo que el resultado será bueno", señaló Zidane.

"Es cierto que estamos muy por detrás del Barcelona, pero hay tiempo de sobra para atraparlo y superarlo y para revertir esta tendencia. No lo estamos haciendo tan mal, aunque podemos mejorar, claro", continuó.

El técnico francés podría alinear a su once de gala con la excepción del portero Keylor Navas, lesionado. Carvajal, que no juega desde el 1 de octubre por una pericarditis, podría reaparecer en el lateral derecho. El centro campo sería para Casemiro, Modric, Kroos e Isco, con Cristiano y Benzema en punta.

Del otro lado, Simeone recuperará para el medio del campo a Koke, piedra angular en el juego rojiblanco. Estará acompañado seguramente por Saúl, Gabi y Thomas, que tendrán que enganchar con los delanteros Griezmann y Ángel Correa. "Creo que estamos bien", opinó Koke pese a las críticas que recibió su equipo. "Este parón nos ha venido bien".

El Atlético está invicto este año en la Liga, pero de sus partidos más importantes este curso -Valencia, Roma, Sevilla, Chelsea y Barcelona- sólo ganó uno. Muchos apuntaron a Simeone como el culpable por su conformismo.