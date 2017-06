El Valencia acaricia ya la final

El Valencia Básket cumplió su objetivo de igualar la intensidad y la energía del Baskonia, lo que le permitió controlar el tercer encuentro de la semifinal de la ACB y llevarse la victoria tras una gran segunda parte, con Diot conduciéndolo con maestría en los minutos finales.

Con esta segunda victoria el equipo taronja puso el 2-1 en la serie y mañana tendrá la primera oportunidad de sellar la que sería la segunda final de la su historia, de nuevo empujado por el apoyo de la Fonteta.

El Valencia se obligó a arrancar enérgico y así pudo hacerse con el mando del choque, pese a que Hanga y Larkin alimentaban el casillero visitante. Pero la buena defensa local, la dirección de Diot y su lectura del bloqueo y continuación le dio a los de Pedro Martínez la primera ventaja importante (21-10).

El Baskonia no encontraba el camino. La agresividad defensiva valenciana, que apenas apareció en Vitoria, sorprendió a los visitantes, que no reaccionaron hasta que el cuadro local jugó sin base para dar descanso a Diot ante la baja de Vives, lesionarse en el segundo partido. San Emeterio, reconvertido a director de juego, sostuvo un rato a su equipo, pero cuando volvió a la cancha el francés Larkin lo recibió con la canasta que puso por delante al plantel vasco.

Pero los locales resistieron el tirón. Con Sikma dando consistencia a su defensa pudieron correr y anotar, pero al descanso se llegó con un disputado 34-37.

El Valencia siguió creciendo tras el descanso y pese a la intensidad de Shengelia, y sus puntos, logró volver a ponerse por delante. San Emeterio explotó cada ataque en el que lo defendió Beaubois y Sato hizo lo mismo con él y con Larkin, que se llevó un golpe en la cabeza en un choque con Dubljevic que lo llevó al banquillo cuando peor lo pasaba los suyos (51-42). Viendo a su ex equipo débil, San Emeterio aceleró y llevó la ventaja hasta los 13 puntos, ya sólo era de siete cuando volvió a descansar Diot. Larkin volvió a la cancha y el Valencia de nuevo notó la falta de un base, pero Rafa Martínez salió al rescate con un importante triple (61-53) al final del tercer cuarto.

La agresividad del equipo vasco llevó al Valencia al bonus nada más empezar el último parcial, pero el Baskonia no pudo reducir su desventaja por su mal porcentaje desde la línea de tiros libres, mientras Diot mantenía a los suyos por delante con otro triple (66-59). La tenacidad de Larkin y una canasta de Hanga desde más allá de la línea de los 6,75 metros acabaron por estrechar el marcador. Pero cuando más apretaba el Baskonia Diot dio aire al Valencia, que se vio con cinco puntos de ventaja a falta de 40 segundos. Un triple de Beaubois desde la esquina llevó al máximo la presión alavesa, pero Diot no se arrugó y jugó un buen bloqueo con Oriola que anotó en la continuación. En el siguiente ataque, el francés consiguió que el Baskonia no pusiera la pelota en juego y acabó de sentenciar el choque.