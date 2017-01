El Vélez se lleva un partido bastante entretenido en San Ignacio (2-3)

El derbi adelantado al sábado que se jugó en El Palo dejó las sonrisas al Vélez y fastidió a los locales, pero en esencia fue un encuentro bastante entretenido, con cinco goles, y un tramo final de choque en el que prácticamente hubo de todo. Finalmente el conjunto de Loren fue mucho más efectivo y venció por 2-3, un resultado que le permite tomar aire con el descenso y que frena las aspiraciones de los locales de acercarse más aún a las posiciones de ascenso.

En el once axárquico se pudieron ver algunas de las recientes incorporaciones hechas. Quizá fruto de ello la actitud fue diferente a la que suele verse fuera de casa y el Vélez se mostró dinámico. Pero El Palo fue fiel a su costumbre en casa y salió a por todas, así que hubo un bonito intercambio inicial. Pero los marengos tienen una cosa que ningún otro en la categoría: a Falu Aranda. En un buen cabezazo a centro de Vela, el pichichi demostró que sus intenciones en 2017 son las mismas que en el año pasado. Sin embargo, en el Vélez también juega un depredador de la Tercera, Emilio Guerra. Y fue él, cinco minutos después, quien obró la igualada.

No hubo más goles hasta el descanso, pero sí emoción. Increíblemente, el Vélez se puso por delante. Y es que antes Manolo Reina había hecho dos grandes paradas. Pero volvió a aparecer Emilio Guerra, esta vez para asistir en boca de gol a Diego. Con el 1-2, El Palo fue a por todas. Pero Falu Aranda vio dos amarillas en tres minutos y los locales se quedaron con diez y sin alma. Lo intentó aun así, pero en una contra sentenció Dani González a tres del final. No renunció de todos modos El Palo y Juan Carlos recortó distancias en el minuto 93, pero no hubo tiempo para más.