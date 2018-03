Vettel vuela y en McLaren respiran

La penúltima sesión de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 finalizó en Montmeló con otro récord oficioso de vuelta rápida, el del Ferrari de Sebastian Vettel, en una jornada de intenso trabajo en la pista, en la que casi todos los equipos, incluido McLaren, rindieron por encima de las 100 vueltas.

La escudería británica disfrutó en el séptimo día de entrenamientos de pretemporada un día de desahogo. Completó un programa intenso de trabajo con simulación de carrera, algo que no pudo hacer en las fechas anteriores por problemas mecánicos. El belga Stoffel Vandoorne pudo exprimir al máximo su bólido (150 vueltas), a excepción de casi dos horas que estuvo parado antes del mediodía, después de marcar su mejor tiempo de la jornada (el sexto de la parrilla) de 1.18,855 con gomas hiperblandas, situando su coche por debajo de 1.19 minutos.

El mejor tiempo del día fue el de Vettel. Lo logró antes del parón para comer, en una serie de vueltas con las gomas más blandas en las que estableció el tiempo más bajo (1.17,182) y batió el récord oficioso del Circuito de Barcelona, desde que tiene su nuevo trazado. No obstante, este crono no se contabiliza por no haber sido obtenido en un contexto de fin de semana de carrera.

El Mercedes, que volvieron a compartir Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, dio más de 180 vueltas, como Ferrari, y trabajó en tandas largas pero sin ir a buscar tiempos deslumbrantes. Ninguno de los dos fue capaz de bajar ni en una sola vuelta del 1.19, mientras que el Renault de Carlos Sainz de nuevo cumplió un programa largo (69 vueltas) y realizó tandas en las que, con gomas hiperblandas llegó a registrar un crono de 1.18,725, con el que fue el quinto piloto más rápido del día.

La segunda semana de ensayos de pretemporada en Barcelona finalizará hoy, en lo que será la última prueba antes del primer Gran Premio de la temporada 2018, el 25 de marzo en Melbourne.