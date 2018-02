Vivas, rey por octava vez

Valencia aupó de nuevo a Borja Vivas, que se proclamó campeón de España por octava vez en pista cubierta. El malagueño rindió mejor que nunca en este 2018, con varios lanzamientos por encima de los 20 metros. El tope lo puso en 20.27, que le valieron para colgarse el oro, que supone la mejor marca nacional del año. En segunda posición quedó Carlos Tobalina (19.67), gran rival de Vivas por el cetro en el peso español, y cerró el podio Alejandro Noguera (18.60).

No completó el círculo el lanzador del Club Atletismo Málaga, que no consiguió la mínima para el Mundial de Birmingham, fijada en 20.80 metros. "Todo lo que sea pasar de 20 está muy bien, es cierto que he tenido muy buenas sensaciones. Me quedo con la espinita de haber podido lanzar algo más", comentó el campeón minutos después de coronarse.

Javier Troyano, también del CAM, disputará hoy la final de los 200 metros lisos a las 11:45 ante las cámaras de Teledeporte. El velocista, una de las grandes opciones de medalla de la delegación malagueña en Valencia, marcó el cuarto mejor tiempo en semifinales, donde realizó un notable 21.29 segundos. Ahí estableció un nuevo récord nacional el blaugrana Óscar Husillos, que paró el crono en 20.68.

A las 10:05 competirá por un puesto en la final del 60 metros valla Desirée Valderrama, que con un 8.71 consiguió colarse entre las 16 mejores. La del Cueva de Nerja-UMA lo tendrá complicado, pero luchará ante las favoritas.

Vanesa Platero también del club nerjeño marcó el séptimo mejor tiempo (2:26:79) el el 800 metros Pentatlón.

Lejos de meterse en la final de la prueba reina quedó Ousasim Oumaiz, que marcó un 3:52:64. Muy alejado del corte de los ocho mejores se quedó el nerjeño de origen marroquí. Una prueba que dominó, y luchará por el oro, Adel Mechaal, campeón de Europa en Belgrado el año pasado.