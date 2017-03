La Volta a Cataluña arranca sin Maté

Luis Ángel Maté no pudo ni colocarse el dorsal para tomar parte de la Volta a Cataluña, prueba con la que el ciclista marbellí tenía previsto retomar su temporada tras sufrir una fractura de clavícula en la primera etapa de la Challenge de Mallorca. Fuertes dolores estomacales afectaron al corredor del Cofidis hasta el punto de forzar su retirada antes de arrancar la prueba, a pesar de que su gabinete de prensa destaca que forzó "hasta última hora para intentar correr".

"De vuelta a casa sin ni si quiera ponerme el dorsal, ayer [por el domingo] pase muy mal día y mala noche y me ha sido imposible montarme en la bici", apuntó el conocido como Lince andaluz en redes sociales. Como mencionaba, al no remitir sus dolencias en la tarde del domingo, acudió finalmente al hospital aún con la esperanza de mejorar durante la noche y poder finalmente comenzar la ronda catalana. Sin embargo, en las horas prebias no hubo, por lo que se ha tomado la decisión de no ponerse el dorsal.

Aunque toda la sintomatología apunta a una gastroenteritis aguda, se le realizarán más pruebas ver su origen y, fundamentalmente, descartar cualquier otro tipo de afección. Una vez realizadas estas pruebas, Maté tomará un vuelo de regreso a Marbella y espera volver a estar activo en unos días.

Así, la edición 97 de la Volta a Cataluña dio el pistoletazo de salida sin el marbellí y con la bonita lucha entre el francés Nacer Bouhanni (Cofidis) y el italiano Davide Cimolai (FDJ). El grupo tuvo que afrontar 178,9 kilómetros en que se han superado hasta seis puertos de montaña, y aún así la resolución final fue en apretado esprint masivo, resuelto a favor del ciclista italiano.