El portero Wayne Shaw del Sutton deja el club tras verse implicado en un caso de apuestas

Wayne Shaw, el mediático portero del Sutton United, ha dejado este martes el club después de verse involucrado en un supuesto caso de apuestas. Shaw, de 45 años, segundo portero del Sutton, de la quinta división inglesa, que el lunes fue apeado en octavos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) por el Arsenal (0-2), está siendo investigado por el máximo organismo del balompié inglés tras comerse un pastel de carne durante el encuentro ante los Gunners mientras estaba en el banquillo.

La casa de apuestas Sun Bets, patrocinadora del modesto equipo para el duelo frente al Arsenal, ofertó un 8-1 a que Shaw, de 146 kilogramos, se comía un pastel de carne durante el partido, lo que despertó las sospechas de la Comisión de Apuestas de la Federación Inglesa (FA). Esta Comisión anunció el martes que llevará a cabo su propia investigación para determinar si Sun Bets incumplió las obligaciones de su licencia al ofrecer dicha apuesta en primer lugar.

"La integridad en el deporte no es ninguna broma y hemos abierto una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente", dijo en un comunicado Richard Watson, director de instrumentación e inteligencia de la comisión. El Sutton ha actuado con rapidez y hoy mismo ha aceptado la renuncia de Shaw, quien, además de guardameta, formaba parte del cuerpo técnico, menos de 24 horas después del partido más importante en la historia el club.

"Wayne Shaw ha dejado su puesto en el Sutton United después de los acontecimientos de ayer por la noche y la posterior publicidad", informó el conjunto de la National League a través de un comunicado. "Ha dicho que 'comprende totalmente la posición del club'. Estamos decepcionados, como es normal, de que el tiempo de Wayne con nosotros termine así, y queremos darle las gracias por su contribución y le deseamos lo mejor para el futuro", añadió la nota.

Paul Doswell, entrenador de los Amber and Chocolates, aseguró que es "un final muy triste para la que fue una bonita historia". "El mismo Wayne ofreció su renuncia al presidente y ésta ha sido aceptada. Es un final muy triste para lo que fue una muy buena historia. No nos dejó ninguna alternativa. Esto no proporciona una buena imagen al club", explicó el técnico en la cadena Sky Sports.

"Hasta donde yo sé, ninguno de los jugadores eran conscientes de la situación. Si alguno de nuestros jugadores o alguien del cuerpo técnico hizo una apuesta, sufriría las mismas consecuencias", agregó Doswell.

"Le quitó brillo al rendimiento de mis jugadores y llegó a algo que no debería haber llegado. Me apena mucho que de muchas maneras los jugadores hayan perdido protagonismo", indicó.