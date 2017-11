Wiggins y el Sky driblan las sospechas

La Agencia Británica Antidopaje (UKAD) anunció que no presentará ningún cargo contra el equipo Sky tras acabar la investigación realizada sobre un presunto caso de dopaje en el Criterium Dauphine 2011, previo al Tour de Francia, en el que presuntamente el corredor Bradley Wiggins, ganador de la ronda gala un año después, recibió un paquete con sustancias prohibidas. "Nos complace anunciar que la UKAD concluyó su investigación y que no tomará ninguna medida adicional. Siempre mantuvimos que no hubo infracciones y hemos cooperado completamente con este organismo durante el último año", indicó la formación ciclista en un comunicado.

El Sky recalcó que desde su inicio como equipo profesional en 2010 ha sido capaz de fortalecer continuamente sus sistemas que respaldan el "fuerte compromiso contra el dopaje".

Tras 12 meses de investigación en torno al paquete médico sospechoso que se envió al equipo Sky en la Dauphine 2011 para tratar a Wiggins, la UKAD no pudo encontrar pruebas suficientes sobre el contenido del mismo. El organismo británico entrevistó a 37 personas durante la investigación, pero la falta de registros médicos en la federación británica y en el Sky dificultó el proceso. Tanto la federación como el equipo tardaron varias semanas en afirmar que el paquete contenía el descongestionante legal fluimucil, pero tampoco pudieron aportar un documento que justificara su uso.

"La UKAD sigue siendo incapaz de confirmar o refutar que el paquete entregado al Sky contenía fluimucil. Por ello no se presentarán cargos antidopaje como resultado de esa investigación. Esto seguirá siendo así a menos que salgan a la luz pruebas nuevas y materiales ", apuntó la UKAD.

De esta forma, el campeón olímpico -es el deportista olímpico más exitoso del Reino Unido con ocho medallas, cinco de ellas de oro- y ganador del Tour de 2012, así como el propio Sky no tendrán que enfrentarse a cargos en un caso de violación de reglas antidopaje al cerrarse la investigación.