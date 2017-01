Zé Turbo: "Vengo para subir a Segunda"

El Marbella presentó a su quinto fichaje de invierno, el delantero cedido por el Inter de Milán Júnior José Correia, Zé Turbo. Un joven atacante nacido hace 20 años en Guinea Bissau. Zé Turbo se mostró muy ambicioso en su primera rueda de prensa como jugador blanquillo y aseguró que llega al conjunto marbellí con el objetivo de "ascender a Segunda División".

El vicepresidente de la entidad, Raffaele Pandalone, presentó al jugador que llega cedido por el Inter de Milán, aunque ha jugado el primer tramo de la temporada en el Tondela de la Primera División portuguesa. El responsable de la parcela técnica del club ha destacado que Zé Turbo es "un chico con mucha hambre, que tiene muchas ganas de empezar a jugar. Es un delantero muy físico y esperamos que nos ayude mucho esta temporada". Pandalone también quiso manifestar su agradecimiento al Inter de Milán por la cesión del futbolísta, que llega con unas muy buenas condiciones para el Marbella.

Zé Turbo manifestó que se encuentra muy a gusto con su nueva ciudad y con los compañeros: "Ya tengo amigos en el equipo, vi el último partido y somos un equipo que quiere jugar y me gusta cómo juega". De aquel partido reconoció que le gustaron mucho Lolo, Goti y Okoye."No digo que los otros no estuvieran bien, pero estos son los que más me gustaron contra el Linares", dijo.

El nuevo delantero del Marbella se definió como un atacante con mucha movilidad, que le gusta caer a las bandas y no quedarse estático. Además, destacó su calidad y su capacidad para hacer goles.

El joven delantero bisauguineano llega al Marbella tras seis semanas sin competir, lo que de momento no le permite estar al cien por cien físicamente. "Tengo que mejorar porque hace tiempo que no juego, pero ya puedo jugar aunque sea 5, 10 o 15 minutos para ayudar al equipo, aunque todavía no estoy al cien por cien", dijo el atacante, que el jueves participó en el partido amistoso contra el Vaduz: "Jugué 45 minutos y me sentí bien. Poco a poco tengo que habituarme al equipo y a la idea del míster porque quiero ayudar mucho al equipo. Soy un chico muy ambicioso y he venido aquí para conseguir el ascenso a Segunda".

El proyecto del Marbella le gustó desde el inicio y habló con el Inter y Pandalone para venir a la Costa del Sol pese a que tenía otras ofertas. El equipo está en la zona alta y lucha por un ascenso que ilusiona a un Zé Turbo que ha manifestado su deseo de seguir en el club si se consigue subir de categoría. En manos de Nafti está decidir si este domingo estará en la lista para medirse al Córdoba B. "Sólo tiene 20-25 minutos de gasolina", admitió el técnico tunecino.