Zidane: "Los grandes clubes no se rinden nunca"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró máximo respeto por el Juventus y encara la vuelta de cuartos de final como si no disfrutase de tres tantos de ventaja, ya que aseguró que "los grandes clubes no se rinden nunca", llegando a afirmar que es "una final".

"Nosotros no hablamos de favoritos, lo que me interesa es mostrar en el campo y no hablar. Hay que respetar a todos los equipos porque por ejemplo con el partido que hicimos contra el Atlético se pudo perder y como se explica eso, yo no tengo explicación. En una jugada te la lían, por eso hay que respetar al rival, porque los grandes clubes no se rinden nunca. Si estamos metidos desde el minuto uno tenemos posibilidades de pasar, pero hay que demostrarlo", dijo.

En la mente de Zidane no está nada que no sea el duelo inmediato ante el Juventus. "Nos queda una final, que es el partido de mañana, luego veremos porque tenemos que terminar bien la Liga, hay que pelear por el segundo puesto y estamos cuartos. Queremos intentar acabarla lo mejor posible. Ceremos si pasamos en Champions con quien nos mediremos pero no podemos pensar más allá".

La forma en la que el Real Madrid encara el duelo ante el Juventus "no cambia nada" respecto al partido de Turín, según explicó su técnico. "Tenemos un buen resultado pero el cincuenta por ciento de la eliminatoria es mañana. Hay que hacer otro gran partido".

Zidane reflexionó sin encontrar una respuesta sobre las conquistas de Liga de Campeones del Real Madrid y la dificultad que tiene para hacerlo en una Liga que premia la regularidad toda la temporada.

"No tengo una explicación, porque lo que queremos cuando empezamos una temporada es ganar todo. Este año no hemos tenido una regularidad y hemos pasado momentos de dificultad, sobre todo para marcar. A mi me hace más ilusión la Liga y ganarla es un recuerdo impresionante porque es lo más difícil. Creo que el jugador también la quiere pero miras la trayectoria del Real Madrid en Champions y es impresionante, nadie ha alcanzado este nivel".

La clave del cambio de su equipo esta temporada radica para Zidane en la pegada. Ahora destaca que tienen facilidad para marcar y ha mejorado todo: "Te anima, estas mejor y tienes confianza. Estamos en un momento bueno que hay que aprovechar. No es solo el gol, estamos jugando bien, encajando menos y tenemos más regularidad".

Clave en la mejoría madridista ha sido Cristiano Ronaldo y su racha goleadora, autor de goles en los últimos diez partidos. Zidane ya lo pone a la altura de Alfredo Di Stéfano.

"Tenemos a Cristiano y estamos contentos. Por lo que hizo mucha gente que se acuerda de Di Stéfano, con razón, pero muchísima gente y uno de ellos seré yo, se acordará de Cristiano en este club. Lo tenemos y hay que aprovecharlo, todo el madridismo lo hace. Yo contento de poder convivir con este jugador", concluyó.