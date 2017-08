Zidane: "La sensación no es buena tras irnos sin ganar en cuatro partidos"

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció tras completar su gira por Estados Unidos con el partido amistoso, que su equipo empató este jueves a 1-1 y ganó en la serie de penaltis (2-4) al conjunto de las Estrellas de la MLS, disputado en el Soldier Field de Chicago, que "hay algo que no está bien y las sensaciones nos son buenas".

Zidane fue directo en la rueda de prensa y aunque reconoció que el equipo pudo haber marcado varios claros, al final volvió a sufrir en la recta final del encuentro que había dominado y con claras opciones de asegurar la victoria.

"Cuando tú tienes cuatro partidos sin ganar, se trata de una mala racha, que demuestra que algo no va bien y por lo tanto, ahora ya con la gira concluida debemos regresar a casa y analizar con tranquilidad todos los aspectos", destacó Zidane. "Es importante que nos vayamos sin lesionados, pero también hay que pensar bien en todo".

Zidane es consciente que la verdadera competición para el equipo está a la vuelta de la esquina con el partido de Supercopa de la UEFA que el Real Madrid tendrá que disputar frente al Manchester United, en Macedonia.

"Tenemos poco tiempo para esa fecha y debemos aprovecharlo al máximo de cara a centrarnos ya de lleno en la verdadera competición", valoró Zidane, que de nuevo trato de mostrar su mejor diplomacia a la hora de buscar una justificación a un gira que puede dejarle muchos millones de dólares al equipo, pero no es la mejor en el apartado deportivo.

"Tengo que reconocer que la sensación no es buena, pero a la vez también hay cosas buenas como ya he dicho, pero cuando ves que el equipo al final no puede definir como te gustaría, entonces la sensación final no es la mejor".

El propio Zidane reconoció que si en cuatro partidos, un equipo como el Real Madrid no puede definir un triunfo claro y en el resto tener más claridad en el juego ofensivo, entonces es evidente que algo pasa.

"Por lo tanto no podemos estar contentos, eso es algo evidente", reiteró Zidane. "Tenemos cuatro días para preparar nuestro primer partido oficial y es evidente que debemos llegar al mismo con un trabajo hecho que en estos momentos tal vez nos falta".

En este sentido, Zidane admitió que en realidad no hay un problema específico dentro del equipo, sino que más bien se trata de encontrar otra dinámica diferente a la que han tenido durante toda la gira por Estados Unidos y su preparación en California.

"Podemos decir que es un poco de todo, en el sentido de algo general que no afecta a un apartado concreto del rendimiento del equipo", analizó Zidane. "Tal vez, empezamos mal y en el fútbol ya se sabe lo que sucede cuando se da esa circunstancia, puedes tener como nos ha sucedido a nosotros estar cuarto partidos sin ganar".

De ahí, que Zidane, lejos de mostrar alarma, dijo que era el momento de salir de Estados Unidos y empezar otra dinámica con la vuelta a casa para comenzar a pensar con otra visión.

"Queremos salir de aquí. Tenemos que volver y como es lógico pensar, mientras que los jugadores puedan aprovechar al máximo algunos días de descanso, además de preparar el partido frente al Machester United", señaló Zidane, que defendió de nuevo las rotaciones dentro del equipo. "Hay que darles minutos a todos y descanso a los que más habían jugado como Bale, Benzema y Marcelo".

Zidane dijo que ya había adelantado durante la rueda de prensa del pasado martes que iba a darle minutos desde el inicio a los que menos habían jugado en los partidos anteriores.

"Quería dar tiempo a todos. Marcelo, Gareth y Karim jugaron mucho en los partidos anteriores y por eso les quería dar unos pocos minutos, pero estaba previsto que no jugasen tanto aquí", valoró Zidane. "No debemos perder de perspectiva que tenemos un título en una semana y eso es más importante, al igual que no tener a ningún jugador lesionado".

Lo mismo hizo cuando se le preguntó por la falta de gol de jugadores claves en el ataque del Real Madrid como son Benzema y Bale, que entró en la segunda parte e hizo un tiro al poste.

"Esto no lo podemos cambiar es lo que ha habido en la gira, pero sinceramente no es nada que pueda preocuparnos, se trata de las coincidencias que se pueden dar en el deporte", analizó Zidane. "Tuvimos oportunidades claras de gol, que al final no se convirtieron, pero es pretemporada y no pasa nada."

Zidane insistió que la verdadera temporada y lo importante para el equipo es cuando llegue el primer partido oficial ante el Manchester United.

Entonces ya podrá estar con ellos el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que se ha perdido toda la gira del equipo por Estados Unidos, algo que Zidane dijo que estaba programado.

"Desde el principio sabíamos que Cristiano no iba a estar con nosotros, tenía y necesitaba descanso y vacaciones", subrayó Zidane. "Era importante que descansase y ahora lo que cuenta es que a partir del sábado ya podrá estar con todos nosotros".

En cuanto a qué es lo que piensa hacer con el futuro de Borja Mayoral, autor del único gol que consiguió el Real Madrid en el tiempo reglamentario, Zidane, se limitó a decir que estaba "contento" por la manera como había rendido.

"Estoy contento por él, porque sabe que ésta es su casa. Conoce como funciona todo e hizo un buen partido, algo que me alegra", señaló Zidane. "De momento está con nosotros y como siempre digo hasta el 31 de agosto puede pasar de todo. Lo que es evidente es que ambas partes estamos contentos".