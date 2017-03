El agridulce récord de Francis Alonso

El destino fue cruel con Francis Alonso. En su mejor partido en su carrera en la NCAA, en la liga universitaria de Estados Unidos, el jugador malagueño formado en Los Guindos erró el tiro que hubiera llevado a la prórroga a su equipo, Greensboro, ante East Tennessee. Perdió (79-74) después de que a dos segundos se saliera el triple de Alonso y se forzara una falta. La derrota supone perder el título de la Southern Conference e imposibilita acudir a la March Madness, el torneo final de la NCAA.

Fue cruel con ese tiro el baloncesto con Francis, que firmó su mejor marca anotadora (28 puntos) en la NCAA en el día señalado. Firmó 5/12 triples, 2/5 en tiros de dos y 9/11 en tiros libres, además de tres asistencias, dos robos y dos rebotes. Llevó el peso anotador de su equipo (metió 15 de los 29 primeros puntos), que dominó hasta bien entrado el segundo tiempo, con renta de hasta ocho puntos (38-31 al descanso). Pero el rival, con el que ya se había enfrentado varias veces en la temporada regular, puso las cosas complicadas. Encalló Greensboro, que a cinco minutos del final perdía por 12 puntos. Alonso lideró la última carga de su equipo, con tiros libres y un triple que comprimió a cuatro puntos. A 10 segundos sumó su equipo otro triple y la presión hizo recuperar la bola a Greensboro. Llegó a Alonso, liberado, en el tiro quizá más cómodo de toda la noche, puesto que había sido objeto de un férreo marcaje por los rivales. Pero el balón se paseó por el aro y por ahí se fueron las esperanzas de su equipo.

No acaba la temporada ahí para el equipo de Alonso, que sigue compitiendo. Como campeón de la temporada regular de su conferencia consigue la plaza en el National Invitation Tournament (NIT), que agrupa a los 32 mejores equipos que no están en el campeonato final de la NCAA. Además de los campeones de temporada regular sin plaza se establece un ranking del que salen los equipos que comienzan a competir desde el 14 de marzo. Los partidos se celebran en cancha del equipo con mejor ranking, que se da a conocer esta semana. La primera ronda se juega 14 y 15, la segunda del 16 al 20 y los cuartos de final, 21 y 22. El premio por llegar a semifinales es nada menos que jugar en el Madison Square Garden de New York. Las semifinales serán el día 28 y la final, el 30.

Es el nuevo reto de Francis Alonso, que conjuga la formación académica con el baloncesto en el estado de North Carolina. Ha liderado a los Spartans, sobrenombre de su equipo, en anotación con 14.8 puntos en los 33 partidos que han llevado a su equipo al mejor balance de su historia (25-8) y al título de la temporada regular. Será la segunda vez que Greensboro juegue el NIT, la anterior fue en 2002. Y Alonso llegó a la centena de triples en una campaña, la mayor marca de la historia de Greensboro. Aumentó su rendimiento en los partidos de conferencia (16.9 puntos) para sellar una temporada que aún puede tener su colofón.