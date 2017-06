Y ahora, que siga el hambre

"Yo no sé qué he aportado en el vestuario. Yo formo parte de este equipo, donde la clave es que todos se han sentido importantes. Pero, sobre todo, la clave es que todos los jugadores se llevan de puta madre (muy bien). Luego, cuando ganas, todo es más fácil, es verdad. Y con esta plantilla, pues más todavía", reflexionó tras la goleada ante la Juventus.

James, de ver la final en la grada a su frío abrazo con Zidane

James Rodríguez repitió una nueva final de la Liga de Campeones con el Real Madrid sin tener un solo minuto, en esta ocasión incluso siendo uno de los descartes de Zinedine Zidane para medirse a la Juventus, en el que se perfila como su último partido de blanco y que cerró con una fría celebración. La temporada más complicada del colombiano en el Real Madrid tocó a su fin sin tener la oportunidad de participar en la gran final de Cardiff. Cerró su participación en la segunda Champions con 318 minutos en seis de los 13 partidos hasta la conquista del título. No marcó ningún gol, pero repartió dos asistencias. Aún no era oficial la alineación y convocatoria de Zidane, cuando su mujer, Daniela Ospina, dejó un mensaje en las redes sociales que hablaba por sí solo, dirigido a la situación de su pareja: "Dios es justo y hará justicia en tu vida, él se encargará de ayudarte y transformar las situaciones injustas que te ha tocado vivir. No te resignes al desánimo, porque tienes como Dios al juez del universo", escribió en su cuenta oficial de instagram. Tras la final le costó abrazar a Zidane, el técnico que no le ha dado continuidad esta temporada. El jugador colombiano con más títulos de la historia, tras superar a Iván Ramiro Córdoba, se incorporará a su selección para cerrar una temporada de continua frustración con un amistoso ante España en Murcia. Su futuro se conocerá en los próximos días.