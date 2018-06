Un análisis muy positivo en Los Dólmenes

El Conservas Alsur Los Dólmenes puso fin a su temporada el pasado sábado en Segovia, en la fase de ascenso a Asobal. Queda ese poso de amargura final por haber acariciado ese paso tanto por la vía directa como por la fase de liguilla, pero con el tiempo pesará más lo hecho en esta temporada por un grupo que debutaba en la categoría y que ha reenganchado a mucha gente al balonmano en El Torcal.

Lorenzo Ruiz, el guía de la plantilla, analizaba con distancia de unos días lo que sucedió en Segovia. "Hubo mala suerte. Ya más tranquilos, vimos el partido y fue muy bueno, bien jugado y estudiado. No entró lo que debía y nos quedamos fuera. Debemos mejorar en aquellos aspectos que fallamos y en las finalizaciones y no hay más. Estaba muy abierto, la final se decidió por un gol y ganó el equipo que nos derrotó", decía Ruiz, que contextualizaba que "el balance del año es fantástico. Han sido dos años inmejorables, hemos llegado casi a lo más alto que podíamos, sólo faltó subir. Con los recursos y la forma de trabajar que tenemos no se puede pedir más. Hay sufrimiento, sacrificio, tenemos que ver en lo que hemos fallado. Tenemos que hacernos una evalución nosotros y el club. Ver posibilidades, hacer un equipo competitivo, llegar al éxito sin perder esta unión".

Lorenzo Ruiz miraba ya también a la confección de la plantilla para la próxima temporada. "Va a haber gente que no esté, a nuestros jugadores les llaman de clubes más potentes y es normal que se vayan. Intentaremos seguir contando con gente de cantera y proyección, es la filosofía que queremos seguir. El club debe buscar más recurso para dar ese salto de calidad. Ahora mismo no podemos hablar de quién se va o quién se queda. La médula espinal intentaremos que se quede, la mayoría tiene ganas de seguir, se sienten bien y queridos. Es algo que nos identifica, que la gente que llega está muy a gusto y debe ser un valor nuestro. Hay que reunir fuerzas, lanzar la campaña de abonados y seguir por esta línea", remachó el técnico del equipo antequerano, que ha tocado el cielo pero no ha podido quedarse. Sin perder la perspectiva del temporadón realizado, sólo queda el ascenso para mejorar lo hecho esta temporada. Lo bueno es que el balonmano ha sacado músculo en Antequera.