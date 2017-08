25 años después del sueño

Son las 22.40 del 25 de julio de 1992. Montjuic, epicentro del mundo a esta hora, se oscurece y comienza a sonar una música compuesta por Angelo Badalamenti. Al fondo aparece Epi con la antorcha olímpica para dar media vuelta al estadio como prólogo a uno de los momentos de la noche. Antonio Rebollo, ebanista y medallista en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles y Seúl, enciende el pebetero, una luz que sigue iluminando al deporte español 25 años después.

Sobre el tartán del recinto catalán seis malagueños son testigos de uno de los momentos más emocionantes de la historia deportiva de este país. Con pantalón y camisa blanca, chaqueta azul marino y corbata con los colores de la bandera nacional luce Ángel Alonso; con una falda y chaqueta roja y camiseta amarilla lo hacen Elena Benítez, Mari Carmen Barea, Esther Sanz, María Peláez y Theresa Zabell. Seis jóvenes que entonces ponían el nombre de Málaga en el evento deportivo más trascedente de siempre para España y que abrochaban la cima en sus disciplinas. También cumplían su sueño.

María Peláez, con 14 años, fue la benjamina de la expedición patria; disputó 4 Juegos másHasta Barcelona el país no ganaba más de una presea dorada en cada cita, allí fueron 13Esther Sanz se convirtió en la primera mujer española en participar en bádminton

Han pasado más de 9.000 días, pero sorprende la nitidez con la que recuerdan esos minutos. Un recuerdo sempiterno. "Ahí nos dimos cuenta que estábamos en un momento que era historia, que iba a ser irrepetible", rememora Benítez. "Parecía que todo se caía", añade Zabell. Más realista es el discurso de Peláez: "Si a alguien lo pones de pronto ahí, lo mismo se desmaya. Es un impacto emocional enorme". Para Sanz, uno de las escenas más nítidas ocurrió en la Villa Olímpica con El Hijo del Viento. "Iba para entrenar y tenía delante a Carl Lewis. Quería entrar al pabellón y se le había olvidado la acreditación. Le decía al de seguridad: ¿Sabes quién soy? Tuvo que volver a por su tarjeta", cuenta entre risas.

Barcelona fue el anhelo y la gasolina que los movía. Fueron días interminables de trabajo para llegar a la cima. Y lo consiguieron. "El proceso de alcanzar la meta en sí más que la meta es lo que te produce el placer en el deporte", sostiene Ángel Alonso de su preparación en el ciclo olímpico. Él fue el único representante malagueño en la cita noventera y dio la talla. Regresó de Barcelona con un diploma olímpico merced a una cuarta posición. Tan especial fue el evento que decidió que fuera el último en su carrera. Dijo adiós a los 21 años. "Lo había ganado todo en mi deporte y solo me faltaba ir a unos Juegos Olímpicos. Me tocaba esperar 8 años, en Atlanta el taekwondo no iba a ser oficial, y decidí tomar el camino profesional y coger otra motivación", explica con plausible calma.

El gusanillo olímpico le picó a Esther Sanz desde bien pronto. Un libro de la cita en Moscú despertó su curiosidad. "Le dije a mi padre que quería ir. Me dijo que no, que era mucho entrenamiento y mucho sacrificio. Y mira por dónde acabé llegando", cuenta. La malagueña se convirtió en la primera mujer española en participar en una Olimpiada en esta disciplina. Cayó en primera ronda, pero se llevó "lo mejor que me ha pasado en deporte". Aunque lo dejó cuatro años más tarde, vivir un evento de esa magnitud fue un antes y un después. "Me cambió la vida. Llevaba 10 años explicando que lo que hacía era un deporte de élite y no un cachondeo", desgrana.

Con 14 años, como benjamina de la expedición, viajó con destino a Barcelona María Peláez. La nadadora, con dos décadas de piscina a sus espaldas, recuerda su impacto. "Me abrió los ojos a lo que era la natación de la alta competición", dice ahora. "Vivir aquello me puso en la cabeza que quería repetir y que merecía le pena. Tuve objetivos ambiciosos, aunque no se cumplieran", añade.

La imberbe María de 1992 forjó a una sirena que representó a Málaga en nada más y nada menos que cinco Juegos Olímpicos. "Sabía que era una privilegiada. Compañeros con los mismos sueños y que entrenaban como yo no llegaban", precisa Peláez.

Si estar en los Juegos Olímpicos ya justifica una carrera deportiva, hubo tres malagueñas que rizaron el rizo. Zabell, Benítez y Barea bañaron su nombre en oro y lo escribieron hasta el final de los días en los anales de historia del deporte nacional.

Zabell, fuengiroleña de origen inglés, inició en el Puerto de la Ciudad Condal un camino que la llevó a ser hoy día la regatista española más laureada de siempre y la única mujer con dos metales dorados. Tras no ir convocada en Seúl, cuatro años después sufrió lo que denomina como "triple carambola". "Fui a unos Juegos, que encima eran en mi país y pude ganar medalla", dice. Una presea que comenzó a complicarse por un descalificado por un fuera de línea, que no era, en la primera prueba. Nadie había subido al podio con algo así, pero ella y Patricia Guerra derribaron ese muro. "Una de las claves fue saber manejar ese estrés", apunta con perspectiva. Un éxito imborrable. "Siempre digo que el oro de Barcelona es el momento más importante de mi vida deportiva en la vela y uno de los más de mi vida", asegura. "A partir de ese momento te vuelves muy exigente contigo misma", agrega.

Pero el instante más especial lo vivió en el Puerto de Barcelona en la entrega de medallas. "Lo hicieron muy emocionante. Parecía que estábamos flotando en el agua. La bandera ondeaba a cámara lenta y el himno de España sonaba", describe con exactitud.

Tras convertirse en Seúl en la primera mujer de la provincia en acudir a unas Olimpiadas, el destino le tenía guardada una sorpresa a Elena Benítez en 1992. "Un punto de inflexión" en el taekwondo. Una jornada dorada que aún recuerda con una nitidez pasmosa. "Tienes ese día, es el día y no puede ser otro. Estás al 400% de como puedes estar. Todo fluía, avanzaba sin pensar en el resultado. Iba disfrutando de cada momento", detalla. Su maestría en los combates la alzaron a lo más alto del podio. "Pensaba en mi familia. Me sentía tranquila, con suerte, con una sonrisa de pava, con mi medalla colgada y escuchando el himno. Te dejas llevar porque es uno de los momentos más felices de tu vida. Compensa todo lo que has dejado atrás", señala.

También besó la gloria Mari Carmen Barea. Fue la única que lo hizo en un deporte de equipo, aunque se erigió como protagonista en el Día D. Anotó uno de los tantos de la gran final y adornó su cuello con el preciado metal dorado.

La celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona marcó de por vida al deporte nacional. Lo insufló de un oxígeno que hoy aún lo hace respirar. Llegaron una inversión económica potente, las becas ADO y entrenadores extranjeros; un cóctel que hizo que el deporte español entrara en una lanzadera. Pero la transformación mental fue más considerable si cabe. "Nos sacudimos todos los complejos", explica Benítez. Afirmación que comparte el también taekwondista Alonso: "Muchos jóvenes nos vieron competir y generamos una pasión. Le abrimos unas puertas. Recibieron el mensaje de que los españoles si podían estar con los mejores del mundo". Percepción sostenida de igual forma por Theresa Zabell. "Aprendimos a competir mirando de tú a tú, antes íbamos con mucho respeto", afirma.

Tras ellos España dio el salto. Los 13 oros y 22 preseas de hace 25 años siguen siendo el techo. Antes de 1992 el país no había ganado más de un oro en las mismas Olimpiadas, entre Atlanta y Río se consiguieron 26. De las cuatro preseas de Seúl se voló a las 17 del verano pasado en suelo carioca.

A nivel organizativo España también marcó la diferencia. "Barcelona tuvo cosas que aún no han sido superadas", sostiene la regatisa. A lo que Peláez agrega: "No se copiaron los modelos de antes. Fue una bomba".

Ha transcurrido ya un cuarto de siglo desde que España tocó el cielo. La decidida apuesta aún sigue dando prolífico frutos. Este grupo de seis malagueños tuvieron el placer de vivirlo en primera persona y los recuerdos se irán con ellos. Fueron partícipes de un evento que abrió el tarro de las esencias a todo un país. 25 años después son el orgullo de toda una provincia.