"La ansiedad te arruga un poco, hace falta un día inspirado"

Borja Vivas compite mañana en el Campeonato de España al aire libre de Barcelona. Un campeonato que ya ha ganado en cinco ocasiones y este año se antoja fundamental. El malagueño necesita alcanzar los 20.50 metros para conseguir clasificarse para el Campeonato del Mundo que se celebrará en Londres el próximo mes de agosto.

-¿Qué sensaciones tiene de cara al Campeonato de España de Barcelona?

-Esta temporada está siendo un poco extraña. Desde el 2009, es la primera vez que no he conseguido la mínima para el campeonato internacional de turno. Se vive un poco diferente, con cierta ansiedad y nerviosismo, porque ves que van pasando los días y ya solo nos queda esta oportunidad, pero estoy con mucha ilusión. Vengo de tener 20.43, pero este deporte es así, unos pocos centímetros diferencian una buena temporada de otra no tan buena.

-¿Cómo están yendo los entrenamientos?

-Los entrenamientos salen bien, pero a la hora de competir aparece el nerviosismo y la ansiedad por querer lanzar mucho, lo que hace que deje un poco de lado la técnica y, en este deporte, aunque la gente piense que es todo de fuerza, es mucho de técnica. Y al estar bien físicamente y fuerte, uno tiende a olvidar ciertos pasos previos de la técnica que hacen que la bola no salga todo lo bien que debería. Los entrenamientos los afronto como una antesala de lo que me falta luego compitiendo.

-¿Qué es lo que le falta para lograr esos siete centímetros?

-Tener un día inspirado. Estoy convencido de que si la media la hubiese conseguido antes, llegaría aquí mucho más confiado y las competiciones previas hubiesen salido mucho mejor. La ansiedad hace que uno se arrugue un poco y no termine de salir. 20.50 el año pasado era una marca asequible para mí, y ahora parece una barrera que soy incapaz de superar. Es un tema mental.

-En temporadas anteriores lo normal era verle no bajar de esa marca...

-Claro. También es cierto que es un año después de los Juegos Olímpicos, que siempre es difícil, porque nosotros, queramos o no, venimos de un año con mucha carga, entrenamos por ciclos olímpicos y siempre hay un pequeño bajón después. Pero no quiero echarle la culpa a eso, tampoco hemos tenido las facilidades de otros años a la hora de entrenar, con una serie de problemas aquí en Carranque, en la pista donde entrenamos. Te repito que no quiero echarle la culpa a eso pero, haciendo balance, uno se da cuenta de que esos pequeños detalles también afectan. Son sensaciones.

-En 2014 logró su mejor marca personal un mes antes de competir en Zúrich. Fue en el campeonato de España y acabó subcampeón de Europa. ¿Lo tiene presente?

-De hecho, entrenando estoy en los parámetros de esa misma fecha, lo que dice que físicamente estoy igual de bien que cuando conseguí esos registros, falta demostrarlo en la pista. Ojalá se repita. Los campeonatos de España siempre me motivan y todavía estamos a tiempo de conseguir la mínima y hacer una buena temporada.

-De conseguir los 20.50 metros, ¿qué objetivo tendría en Londres?

-Ahora mismo mi mente no va más allá de conseguir la mínima, pero sí que es verdad que hacer 20.50 dos semanas antes del campeonato del Mundo supondría que estamos en un buen momento de forma, y lanzando eso mismo en el campeonato, te daría pie a estar en la final. Bien es cierto que el nivel ha subido mucho estos años. Fui subcampeón de Europa con 20.89 y hoy en día con esa marca no estás entre los mejores. Aunque luego en los campeonatos es distinto y con 20.50 te puede dar paso a llegar a la final.

-¿A qué cree usted que se debe ese aumento de nivel que comenta?

-Son ciclos. Cuando yo empezaba el nivel era parecido, pero en general son rachas. Antes, llegar a 22 metros era algo impensable y ahora hay americanos que lanzan 22.00 o 22.50 y que ven el récord del mundo muy cerca. No sabría decirte el porqué, pero el nivel está aumentando muchísimo y las mínimas para futuros campeonatos serán más difíciles.

-Uno de sus máximos rivales, Carlos Tobalina, sí que ha logrado esa marca mínima para ir a Londres. ¿Es una presión adicional o una motivación?

-Si te dijera que lo veo como algo positivo te estaría engañando. Lo veo como una presión añadida porque uno siempre quiere ser el mejor, y que Carlos tenga la marca mínima y yo no te crea, a veces, una mentalidad negativa. El problema es que lo que nos separan son unos pocos centímetros y la temporada cambia mucho por ellos. Por otra parte, uno siempre va a la competición con la adrenalina y la motivación de decir "aquí estoy yo". De todo se aprende y no me quiero poner en la situación de que no consiga la mínima.

-En Río de Janeiro se quedó a las puertas de la final. ¿Qué sensaciones se le quedaron? ¿Piensas ya en Tokio?

-Al igual que antes de Río recordaba los Juegos Olímpicos de Londres con cierto resquemor, en Brasil tuve una experiencia inolvidable, pero físicamente no me vi tan bien y eso pasa factura. Cada vez que recuerdo lo de Río, pienso que ha marcado un antes y un después. Fueron escasos centímetros los que me faltaron para disputar la final olímpica, pero hice un gran trabajo. Las sensaciones fueron buenísimas y me gustaría repetir en Tokio, aunque lo veo un poco lejos. Dependerá de las lesiones y de cada año. Mi intención será estar, evidentemente. Sería increíble disputar tres Juegos Olímpicos.

-Por último, Borja. Este fin de semana se está celebrando el Campeonato de Europa sub 20 en Grosseto (Italia). Allí están compitiendo dos atletas malagueños. ¿Qué consejos le daría a ellos, que quieren repetir éxitos de deportistas como usted?

-Se me ponen los pelos de punta de pensar todas las etapas que les quedan por vivir. Esa experiencia yo la viví hace muchos años. Lo que está claro es que del atletismo uno no puede tener la intención de ser rico o famoso. Hay que buscar otros valores que son los que ellos están viviendo desde jóvenes. Todo lo que consigan no se lo va a regalar nadie, por lo que se valora todo muchísimo. Que disfruten de la competición y del camino.