"Un árbitro convive con el error y trabaja para minimizarlo"

Daniel Hierrezuelo Navas (Málaga, 1970) viaja hoy a Estambul para arbitrar en la quinta Final Four de su carrera. Se estrenó en Salónica'00, siguió en Madrid'08, París'10 y Madrid'15 y continuará en el cruce de caminos entre Europa y Asia. Van ocho árbitros y puede pitar en los dos encuentros que no juegue el Madrid (Olympiacos-CSKA y el que no juegue el domingo el equipo blanco, final o tercer y cuarto puesto). No ha sido una temporada sencilla para Hierrezuelo, que padeció los rigores del árbitro con un campo atrás que no vio en los cuartos de final de la Copa del Rey (Real Madrid-Morabanc Andorra) y que se convirtió en cántico irónico del evento. Pero se levantó y ha vuelto, más fuerte.

-¿Cómo se siente antes de su quinta Final Four?

-Es la primera en el nuevo formato de la Euroliga, de todos contra todos. Encontrarte allí donde están los cuatro mejores equipos del continente te pone muy contento, evidentemente.

-Se habla de cómo el aumento de frecuencia de partidos es agotador para los jugadores. ¿Y para el árbitro?

-Imagínate, nosotros no jugamos ningún partido en casa (risas). Los viajes nuestros multiplican por dos a los de cualquier equipo, esta temporada hemos doblado arbitrando Eurocup y Euroliga. He tenido 35-36 partidos en Europa más 32 de ACB. Estamos llegando a los 70 y aún queda el tramo más decisivo de la temporada.

-¿Y cómo se prepara un árbitro?

-Con trabajo. Tanto viaje te quita tiempo para trabajar físicamente, tiempo para estar con tu familia y para tu vida social, pero aquí estamos para eso. Conlleva muchos viajes y ausencias, pero la recompensa siempre llega y está aquí. Voy a una Final Four y toca disfrutar.

-¿Se disfruta?

-Claro, son partidazos. Ves mucha calidad, hay jugadas espectaculares. Estás concentrado y arbitrando, pero también ves el juego y desde más cerca que nadie. Hay partidos vibrantes y estás dentro.

-¿Cómo valora el nuevo formato de la Euroliga?

-Lo que he visto es que han estado todos los equipos peleando, después de 30 jornadas todavía no estaba todo decidido. Los equipos se han ido adaptando al nuevo formato de competición, dándole una fuerza espectacular y la pinta es que seguirá creciendo. Además, los equipos españoles tienen un potencial muy bueno, seguro que veremos uno o dos en cada Final Four.

-Cada día los jugadores son más rápidos y fuertes. ¿Cómo se adapta un árbitro a ello?

-Tenemos que ponernos más rápido las pilas. Conforme crece el baloncesto, si nos quedamos atrás mal vamos. Los jugadores son cada vez más rápidos, más fuertes y más espectaculares. Física y mentalmente hay que trabajar mucho para controlar esta evolución del juego. Tenemos que adaptarnos con una buena preparación física. Se hace muy difícil mantener con este ritmo de viajes el entrenamiento porque la competición es devastadora. Vamos planificando la temporada de forma diferente. Antes podías relajarte algo en el verano, ahora es imposible. El trabajo es desde que terminas la temporada al 100%, para coger una buena base y que no tengas lesiones durante la campaña.

-¿Ayuda el videoarbitraje?

-Nos ayuda mucho en determinadas situaciones, porque están tipifadas algunas en las que se puede emplear pero no en todas. Hay una reglamentación para la ACB, donde tenemos una serie de jugadas que podemos ver según la reglamentación FIBA, y otra para Euroliga, jugándose los mismos equipos y el mismo baloncesto. A veces genera confusión en el espectador. No entiende que un día se pueda mirar una cosa y otro día la misma no. Por ejemplo, en Euroliga podemos ver durante todo el partido si hay una interposición, una posesión de 24" que se acaba y en la ACB no. Hay una serie de pequeños matices. Pero es un plus más, con la rapidez de los jugadores que ha aumentado es más complicado dirigir. Pero debo decir que la mayoría de las veces que se recurre al vídeo es para corroborar la decisión, siendo bueno tener ese as con la manga.

-Imagino que habrá sido una temporada complicada por el error que tuvo en los cuartos de final de la Copa, ese famoso campo atrás.

-Convivo con el error diariamente, aunque aquello tuvo una enorme repercusión mediática por las circunstancias. Pero tocó mirar hacia adelante. Digamos que el producto de haber pasado página después de todo aquello es estar en Estambul. No soy ni mucho mejor ni mucho peor después de la Copa, soy el mismo. El árbitro a veces falla, pero en ocasiones tiene más repercusión. Hay que convivir con el error y trabajar para minimizarlo.

-¿Le dolió aquel cántico de "Era campo atrás"?

-No, lo entiendo. El aficionado es soberano para tomar sus decisiones y cantar lo que quiera. Lo respeto, pero sólo quedaba tener tranquilidad y apretar las dientes. No hay más vueltas.

-¿Cuándo se entera del error?

-La jugada tenía muchas circunstancias que valorar y que no se valoraron pero el hecho en sí es que no la vi y tenía que haberla visto, para eso estoy ahí. Y ya está. Me pasó a mí como lo podía pasar a cualquier otro. Lo asumí y ya está.

-¿Le reconforta esta Final Four apenas tres meses después de aquello?

-Te repito, no soy ni mejor ni peor que hace unos meses. Soy el mismo, el trabajo constante y la solvencia para sacar los partidos es lo que te lleva a optar a un tipo de competición como la Final Four. Cualquiera de mis compañeros españoles tiene calidad sobrada para ir, sólo queda disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible.

-¿Están contentos sus compañeros con el regreso de Málaga a la Euroliga?

-Sí, están muy contentos. Málaga es un destino apetecible, para mis compañeros y para todo el mundo. Contentos por disfrutar del clima de Málaga, de la gastronomía, de nuestra hospitalidad. Y de un lugar donde se vive el baloncesto.