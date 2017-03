En busca del golpe de carácter

Su estratosférico inicio permitió al Marbella vivir con comodidad en la zona alta de la tabla. No ha salido en ningún momento de la liguilla de ascenso, donde poco a poco se ha ido desinflando por culpa de la irregularidad. Pero esa renta que parecía infinita ya no lo es: el Melilla acecha a tres puntos y, tras el cambio de Mehdi Nafti por Miguel Álvarez, no se ha notado el típico impulso que producen los nuevos entrenadores. El técnico blanquillo cumple su tercer partido con el objetivo de dar el salto definitivo hacia el triunfo. Toca intentarlo contra un durísimo Cartagena, al que los marbellíes reciben en el Municipal a las 12:00.

Miguel Álvarez defendió esa línea de dar el paso adelante ante un rival tan complicado como el Cartagena, que es segundo clasificado: "Tenemos que dar un golpe encima de la mesa si queremos meternos entre los cuatro primeros". El entrenador jienense destacó el compromiso y el trabajo de todo el equipo durante la semana y asegura que "cada vez están más identificados los jugadores conmigo y yo con ellos".

Álvarez lamentó que no se lograra la victoria en San Fernando, "donde el equipo hizo un partido sensacional para hacer un buen resultado". Sin embargo ha dejado claro que "cuando llega el lunes toca ponernos manos a la obra y estoy muy contento con los jugadores y por lo que creo que podemos hacer".

El técnico del Marbella confiesa que el choque contra el Cartagena "será muy complicado", aunque añadió el tópico de que "ahora todas las jornadas y todos los equipos sin difíciles". "Este es el partido más importante que tenemos porque es el más inmediato", no sin reconocer también que "si les ganas no quedamos a tres puntos de ellos", añadió.

"Los jugadores saben que no se ha ganado a los de arriba, salvo al Melilla en casa y los jugadores saben que tenemos que dar un golpe encima de la mesa si queremos meternos entre los cuatro primeros", sentenció al respecto de ese golpe encima de la mesa que pide. "Tenemos que ganar a los grandes y ahora tenemos dos miuras en casa que no ganas no te metes arriba", reafirmó, consiente de que la recta final del campeonato está aquí y "estos son ya partidos de playoff y el partido de Cartagena lo es".

"La clave del partido es no encajar goles ante un equipo que es un gran visitante", añadió Álvarez, que reafirmaba el papel de su defensa tras el amistoso disputado contra el Brujas belga esta semana, en el que el equipo cayó por 2-0 pero pudo competir ante un equipo de nivel europeo: "Los dos partidos que hemos jugado, hemos metido pero no podemos encajar. El equipo está más sólido y estamos mejore, pero nos faltan pequeños detalles que corregir. Si encajas tienes menos opciones de ganar el partido".