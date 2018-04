Los cadetes del Unicaja completan un MIC espectacular

Tras las victorias el sábado del junior femenino y el cadete sub 15, el Unicaja sub 16 se impuso en el Torneo MIC Basketball, disputado en varias localidades catalanas el fin de semana. El equipo de Chiki Gil jugó la final ante el SCIOS (South California Institute of Sports), un equipo americano que resultó una gran experiencia para los pupilos de Chiki Gil. Venció el Unicaja (83-65). Destacaron Pierre Waly Sené (16 puntos y 12 rebotes), Adrián Ramírez (23 puntos) y Javi Rodríguez (15 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias).