Dos caídas privan a Regino Hernández de los cuartos

Regino Hernández se quedó eliminado en la primera ronda de la prueba de boardercross de snowboard de los Mundiales de Sierra Nevada tras sufrir dos caídas durante la prueba que le dejaron imposible recuperar el tiempo perdido.

El malagueño tuvo muy poca fortuna en el transcurso de la prueba de octavos de final. Sus expectativas apuntaban a estar entre los tres primeros que garantizaban una plaza para la siguiente ronda, los cuartos de final. Un primer toque cuando corría tercero le lastró pero Regino logró recomponerse cuando la mala suerte se cebo con él: "Me he metido tercero, que significaba, volver a clasificar y le estaba sacando ventaja al cuarto cuando me he vuelto a caer. Y si una caída es jodida, imagínate dos".

"Ahora mismo, lo que me apetece es irme a mi casa. He metido mucho tiempo de trabajo duro para que ahora, delante de mi gente, me pase esto. Es duro caerse dos veces", explicaba el malagueño tras la prueba afectado por la mala fortuna.

"En el entrenamiento matinal me he encontrado muy rápido y después en la bajada iba muy rápido también. Y me he caído. Conseguí levantarme rápido, logré adelantar al que iba tercero", proseguía Regino Hernández que aún puede quitarse el mal sabor de boca en la prueba de boardercross por equipos, en la que competirá al lado del vasco Lucas Eguibar, medallista de plata ayer en la prueba individual.